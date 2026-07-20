Suspenden por una semana las actividades en el natatorio “Guillermo Poma”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que las actividades acuáticas en la pileta climatizada “Guillermo Poma”, ubicada en el Centro Deportivo Municipal Nº 1, en el extremo del Parque San Martín, permanecerán suspendidas durante una semana debido a trabajos preventivos de revisión y refuerzo de la estructura de la cubierta, luego del fuerte temporal de viento que afectó a la ciudad durante el último fin de semana.

Al respecto, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, explicó que la cubierta del natatorio “se mantuvo indemne al temporal”, aunque, de manera preventiva, se resolvió cerrar las instalaciones y suspender las actividades programadas para las vacaciones de invierno.

“Vamos a realizar una revisión integral para verificar y, de ser necesario, reforzar la estructura de la cubierta, priorizando la seguridad de las numerosas personas que utilizan diariamente la pileta climatizada”, señaló el funcionario.

Asimismo, informó que las instalaciones volverán a funcionar con normalidad a partir del lunes 27 de julio. En ese sentido, aclaró que la cubierta “no sufrió daños de consideración”, por lo que las tareas estarán orientadas principalmente al control de su estabilidad, al reacondicionamiento de algunos sectores y a la revisión de las instalaciones eléctricas.

Altea también destacó el trabajo realizado por las distintas áreas municipales tras el intenso temporal. “Gracias al gran esfuerzo de los operarios de las Secretarías de Obras y de Servicios Públicos, el natatorio municipal se mantuvo en buenas condiciones. No obstante, por tratarse de una pileta cubierta y considerando la intensidad de los vientos registrados, decidimos realizar una supervisión exhaustiva para garantizar que toda la estructura continúe ofreciendo las condiciones de seguridad necesarias para quienes hacen uso del espacio”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/QYXL0Q04DwE