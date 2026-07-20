El Paseo de Invierno se realizará en Plaza Vilca para garantizar la continuidad de la propuesta

Tras los daños ocasionados por los fuertes vientos en el Centro Cultural Manuel Belgrano, el intendente Raúl “Chuli” Jorge anunció la relocalización del Paseo de Invierno a Plaza Vilca, espacio ubicado junto al Teatro Mitre. La medida permitirá garantizar la continuidad de la propuesta en un lugar seguro, asegurando que artesanos y emprendedores puedan seguir ofreciendo sus productos durante las vacaciones de invierno y que vecinos y turistas continúen disfrutando de este tradicional paseo.

Al anunciar la medida, el intendente Raúl “Chuli” Jorge explicó que la decisión responde a una situación extraordinaria provocada por un fenómeno climático de gran magnitud. “Esto se llama imprevistos, se llama cambio climático, son cuestiones que están pasando en todo el planeta. San Salvador de Jujuy atravesó un fenómeno inesperado que generó apagones y numerosos inconvenientes, y nosotros estamos para darle seguridad a la gente”, expresó.

En ese sentido, agradeció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y del Ministerio de Cultura por poner a disposición Plaza Vilca para el desarrollo de la feria. “Agradecemos profundamente al Gobierno provincial, a la Secretaría y al Ministerio de Cultura que nos dieron la Plaza Vilca para que podamos instalarnos allí. Conseguimos la carpa y vamos a reinstalar el Paseo de Invierno. También les pedimos colaboración y paciencia a los artesanos porque vamos a tener una solución. Habrá feria durante esta temporada invernal porque, cuando pasan estas circunstancias, hay que buscar alternativas y soluciones”, afirmó el jefe comunal.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre los distintos organismos para sostener una propuesta que beneficia tanto a los emprendedores como a quienes recorren la ciudad durante las vacaciones de invierno. “Esto tiene que ver con la voluntad de construcción colectiva que tenemos y con la solidaridad de otras instituciones gubernamentales que nos acompañan en esta circunstancia, como nosotros también lo hacemos cuando es necesario”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, recordó que el viento norte forma parte de los riesgos ambientales contemplados para la ciudad y señaló que la prioridad fue encontrar rápidamente una alternativa para mantener el Paseo de Invierno. “En Jujuy el viento norte es uno de los riesgos ambientales que tenemos en la ciudad, por eso debemos estar atentos. Afortunadamente ya verificamos una solución en Plaza Vilca, donde nos vamos a relocalizar con todos los artesanos y emprendedores que participan del Paseo de Invierno”, indicó.

A su turno, el director de Cultura, Joaquín López, resaltó el esfuerzo realizado para sostener la propuesta pese a las adversidades climáticas. “A pesar de una situación muy crítica provocada por el viento norte, pudimos, gracias al apoyo de la Provincia, relocalizar a los emprendedores y artesanos en Plaza Vilca. Estamos trabajando en el armado de la carpa para abrir las puertas entre el miércoles y el jueves a mas tardar, por la mañana”, informó.

Finalmente, López sostuvo que el objetivo es que vecinos y turistas continúen disfrutando del Paseo de Invierno y puedan conocer y adquirir las producciones locales. “Estamos contentos por el esfuerzo que hace la Municipalidad para sostener estas propuestas más allá de las adversidades y para que los artesanos y emprendedores puedan seguir visibilizando y comercializando sus productos”, concluyó.