El Gobierno de Jujuy fortalece el deporte inclusivo con una nueva fecha de la Liga Provincial en El Carmen

Más de 350 deportistas de toda la provincia participaron de la tercera fecha de la Liga Provincial de Inclusión Deportiva, una iniciativa que promueve el acceso al deporte como espacio de integración, participación e igualdad de oportunidades.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, llevó adelante la tercera fecha de la Liga Provincial de Inclusión Deportiva en las instalaciones del Club Sportivo Rivadavia de la ciudad de El Carmen, consolidando una política pública que promueve el deporte como herramienta de inclusión e integración social.

La jornada reunió a más de 350 deportistas de distintas edades, con la participación de más de 20 equipos provenientes de diferentes localidades de la provincia, que compitieron en las disciplinas de fútbol, newcom, hockey y bochas.

Participaron Abriendo Caminos; Fundación Valencia; Club Deportivo Luján; Instituto de Psicopatología; Fundación Ideas; Club Atlético Talleres; Municipalidad de Perico; Asociación Club Para Todos; Escuela Municipal de Puesto Viejo; CANACADI; APREM; Renacer; La Mendieta; Escuela Municipal de El Piquete; Dirección Municipal de Discapacidad de Calilegua; Palpalá; CeMIR; Escuela Municipal de El Carmen; Escuela Municipal de Santa Clara; Escuela Municipal de Abra Pampa; Escuela Municipal de Monterrico y Virgen de Guadalupe de La Mendieta.

Al respecto, el secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti, destacó el crecimiento sostenido de la Liga y el trabajo conjunto que permite su desarrollo en cada una de sus fechas.

«La realización de esta tercera fecha es el resultado del compromiso de todo el equipo de la Secretaría de Deportes y del trabajo articulado con el Municipio de El Carmen. Agradecemos al intendente por el permanente acompañamiento y a la comisión directiva del Club Sportivo Rivadavia por abrirnos las puertas y colaborar para que esta jornada sea un éxito», expresó.

Asimismo, señaló que la Liga se consolida como un espacio de encuentro para deportistas de toda la provincia. «Hoy participan chicos y chicas de distintos puntos de Jujuy. Es una liga que sigue creciendo, que recorre diferentes municipios y que en cada lugar encuentra compromiso y acompañamiento. Eso nos permite sumar más participantes, disciplinas y nuevas propuestas deportivas», afirmó.

Finalmente, Calvetti destacó el respaldo del gobernador Carlos Sadir y del ministro Normando Álvarez García para el fortalecimiento del deporte inclusivo. «Contamos con el apoyo permanente del Gobierno de la Provincia para seguir impulsando políticas públicas que garanticen el acceso al deporte para todos. También quiero agradecer a los funcionarios y equipos de trabajo que hacen posible que la Liga Provincial de Inclusión Deportiva continúe creciendo y llegue a más jujeños», concluyó.