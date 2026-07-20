Normativa N° 27.499. Dio inicio en Uquía la formación en Ley Micaela

En Uquía comenzó la formación en Ley Micaela con la finalidad de fortalecer prácticas e incorporar la perspectiva de género en las instituciones.

Continuando con la formación en Ley Micaela en toda la Provincia, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades dio inicio en la localidad de Uquía la capacitación destinada a quienes desempeñan funciones en organismos públicos.

La jornada brindó herramientas y conocimientos para incorporar la perspectiva de género en el ámbito institucional fortaleciendo la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género garantizando el acceso a los servicios de asistencia.

Este encuentro constituye un espacio de aprendizaje, reflexión e intercambio orientado en principio a identificar posibles situaciones de vulnerabilidad a través del conocimiento de los tipos y modalidades que existen, como así también abordar la violencia de género desde un enfoque de derechos humanos e igualdad.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres destacaron la importancia de la Ley Micaela porque fortalece las políticas públicas, mejora la atención a mujeres y personas de la diversidad en situación de violencia permitiendo avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.

Es de destacar que se continuará desarrollando instancias de formación en distintas localidades de la provincia, consolidando el compromiso con la prevención de la violencia por motivos de género y la promoción de la igualdad de oportunidades y derechos.

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado con el objetivo de transformar las prácticas institucionales, eliminar estereotipos y contribuir a la construcción de organismos más inclusivos y accesibles.

Estuvo a cargo de la disertación la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.