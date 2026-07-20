Alto Comedero cerró el Torneo Apertura de Newcom con una amplia participación de equipos

La Dirección General de Deportes de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante la jornada de cierre del Torneo Apertura de Newcom en el Multiespacio de Alto Comedero, una propuesta que reunió a equipos de la capital y del interior provincial, consolidando este espacio como un punto de encuentro para la actividad física, la recreación y la integración de las personas mayores.

El certamen se desarrolló en cinco categorías: +40, +50, +60 mixto, +50 femenino y formativo, esta última destinada a adultos mayores que se incorporan por primera vez a la práctica de esta disciplina deportiva.

El director de Deportes del Distrito Alto Comedero, Benicio Ruiz, destacó el crecimiento sostenido del Newcom y la convocatoria que tiene la actividad. “Hoy estamos finalizando el Torneo Apertura con la participación de equipos de Capital y también de localidades como Perico, Palpalá y San Pedro. Las puertas siempre están abiertas para quienes quieran sumarse, porque esta disciplina brinda beneficios para la salud, promueve la recreación y fortalece los vínculos entre los adultos mayores”, expresó.

Ruiz explicó además que el Newcom forma parte de una amplia oferta deportiva que se desarrolla durante todo el año en Alto Comedero. “Un sábado trabajamos con los adultos mayores y al siguiente con niños y jóvenes. La idea es que toda la familia encuentre un espacio para practicar deporte y compartir”, señaló.

En ese sentido, recordó que durante la semana se dictan diferentes disciplinas como fútbol, vóley, básquet, gimnasia artística, taekwondo y otras propuestas distribuidas en distintos sectores estratégicos del barrio, con el objetivo de acercar las actividades a más vecinos.

Asimismo, adelantó que la próxima semana comenzará la programación correspondiente al segundo semestre, que se extenderá hasta diciembre, con la continuidad de las propuestas deportivas y recreativas impulsadas por el municipio.

El funcionario también resaltó las características del Multiespacio de Alto Comedero, que permite mantener las actividades durante todo el año, incluso frente a condiciones climáticas adversas. “Es un lugar muy versátil, tanto para los días de frío como para jornadas de mucho calor. La familia de Alto Comedero ya se apropió de este espacio y eso se refleja en la gran participación que tiene cada actividad que organizamos”, afirmó.

Finalmente, Ruiz agradeció el respaldo de las autoridades municipales para el desarrollo de las distintas iniciativas deportivas. “Quiero agradecer al intendente Raúl ‘Chuli’ Jorge, al secretario de Gobierno, Rodrigo Altea, y al director general de Deportes y Recreación, Gustavo Muro, por el permanente acompañamiento a todas las actividades que realizamos en beneficio de la familia de Alto Comedero”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/3EmXosSp7y0