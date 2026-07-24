Seguridad. Sadir puso en valor el trabajo de la Policía en la Expo por los 181 años de la institución

El gobernador visitó la Expo Policial en Ciudad Cultural, donde destacó el compromiso de la fuerza, el crecimiento de la muestra y su aporte para fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad.

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, recorrió la Expo Policial en Ciudad Cultural, oportunidad en la que destacó “el gran compromiso de todas las áreas de la fuerza de seguridad para el armado de los stands y poder mostrar el gran trabajo que realizan día a día”.

“Ver tantas personas, de todas las edades, que se acercan a todos los stands y aprenden cosas nuevas a partir de los juegos y exposiciones es algo que nos pone orgullosos”, manifestó el mandatario.

Sadir hizo especial énfasis en la amplia convocatoria de la comunidad, reafirmando en este sentido el cambio de paradigma apuntado hacia el reconocimiento y fortalecimiento de “la labor diaria de nuestra fuerza, y eso es algo que la acerca cada vez más a la comunidad”.

Asimismo, el gobernador felicitó a todas las áreas involucradas en la organización, la que “cada año crece y crece, y eso es una muestra del trabajo articulado de todas las áreas de seguridad y es lo que nos permite mostrar el potencial que tiene nuestra institución”.

Finalmente, invitó a acompañar todas las actividades propuestas por la Policía de la Provincia en honor a los 181 años de su fundación, que concluirán con el acto central y desfile en Ciudad Cultural el 1 de agosto.

Acompañaron el recorrido por la Expo Policial el secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, y autoridades de la Policía de la Provincia de Jujuy.