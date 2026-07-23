El Municipio intimó a Unión Bus a restablecer el servicio y advirtió que, de persistir la interrupción, Santa Ana asumirá las prestaciones

El intendente Raúl Jorge informó que la Municipalidad intimó a la empresa Unión Bus a restablecer de manera inmediata el servicio de transporte urbano de pasajeros, luego de la interrupción provocada por un conflicto interno de la firma. Además, adelantó que, de no normalizarse la situación en el plazo establecido, la empresa Santa Ana comenzará a prestar el servicio para garantizar el traslado de los vecinos.

Ante la paralización del servicio de transporte urbano registrada durante la jornada, el intendente Raúl “Chuli” Jorge aseguró que la prioridad del Municipio es garantizar la movilidad de los usuarios y advirtió que se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad de las prestaciones.

En ese sentido, expresó, “tenemos la responsabilidad de garantizar el servicio. Hemos intimado que en una hora reanuden absolutamente todos los servicios que están siendo motivo de esta protesta de los trabajadores. Aparentemente tomaron la empresa, pero nosotros nos debemos a los vecinos y vamos a actuar en consecuencia para generar servicios alternativos con empresas que ya están siendo adjudicatarias y que tienen los equipos disponibles para hacerlo”.

Asimismo, remarcó que, si la empresa no restablece inmediatamente el servicio, “vamos a dar la posibilidad de que Santa Ana, que es la adjudicataria de la mayoría de estas líneas, comience a prestar el servicio para los vecinos”.

Por su parte, el procurador general de la Municipalidad, Pablo Rodríguez, recordó que este año se llevó adelante la licitación pública para la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros y explicó que la empresa involucrada no resultó adjudicataria del nuevo esquema.

“Lamentablemente, una de las empresas que no ha resultado adjudicataria está provocando serios inconvenientes y en el día de la fecha ha paralizado la prestación del servicio. La información que tenemos indica que existirían problemas con los trabajadores por falta de pago de salarios desde hace varios meses”, señaló.

Rodríguez indicó que el Municipio otorgó un plazo de una hora para que la empresa normalice el servicio y advirtió que, en caso contrario, avanzará con la sanción más severa prevista por la normativa. “Hemos realizado la intimación correspondiente para que reanuden el servicio bajo apercibimiento de dictar la mayor sanción que puede aplicar la Municipalidad, que es la caducidad de la licencia, sin perjuicio de las acciones legales que podamos iniciar posteriormente para resguardar el servicio público y responsabilizar a la empresa por el grave perjuicio ocasionado a los usuarios”, afirmó.

El funcionario explicó además que desde hace más de dos semanas la Municipalidad viene notificando formalmente a las empresas Unión Bus y Xibi Xibi sobre el inicio del nuevo esquema de concesiones, previsto para el 1 de agosto, cuando las empresas Santa Ana y El Urbano asumirán las líneas adjudicadas.

“Desde ese momento venimos teniendo numerosos conflictos, especialmente con Unión Bus. Lamentamos la actitud que ha adoptado la empresa, que hoy genera un grave perjuicio a todos los usuarios del transporte público con una conducta que entendemos manifiestamente improcedente y maliciosa”, sostuvo.

Finalmente, Rodríguez destacó que el Municipio incluso participó en las audiencias desarrolladas en la Secretaría de Trabajo para facilitar el traspaso de los trabajadores de Unión Bus y Xibi Xibi hacia la empresa Santa Ana, con el objetivo de asegurar una transición ordenada. “Desde la Municipalidad acompañamos todo el proceso para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores y la normal prestación del servicio. Sin embargo, hoy todos los jujeños se ven afectados por un conflicto provocado exclusivamente por la empresa”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/zB-8VZKp7FU