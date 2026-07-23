Sexta edición, nuevo formato. Salón Provincial de Artes Visuales: cinco cambios que amplían la convocatoria

La sexta edición del Salón Provincial de Artes Visuales suma Cerámica, un Gran Premio de Honor Adquisición y un circuito formativo optativo.

El Salón Provincial de Artes Visuales abrió su sexta edición con un formato renovado. La Secretaría de Cultura incorporó cinco modificaciones que amplían la convocatoria, suman la disciplina Cerámica y crean instancias de formación. Con estos cambios, el Salón Provincial de Artes Visuales deja de ser solo un certamen de premiación.

Durante años, el certamen fue principalmente una instancia de exhibición y reconocimiento para artistas jujeños. Esta edición, en su segunda etapa, propone ampliar ese alcance: no sólo distinguir obras, sino fortalecer la producción artística, generar espacios de formación y seguir construyendo el patrimonio cultural de la provincia.

La incorporación al Salón Provincial de Artes Visualesde de la disciplina Cerámica es uno de los cambios centrales. Se suma a Dibujo, Escultura e Instalaciones y Medios Alternativos, y reconoce el valor de una práctica de profundo arraigo local. La decisión amplía el espacio para expresiones que forman parte de la identidad artística provincial.

Instalaciones y Medios Alternativos, en tanto, queda abierta a lenguajes contemporáneos como videoarte, multimedia, net art y realidad aumentada.

El sistema de premiación también cambia. A partir de esta edición se crea el Gran Premio de Honor Adquisición: la obra ganadora pasará a integrar la Colección Artística Provincial. Así, el certamen distingue la producción contemporánea y, al mismo tiempo, contribuye a la conformación del patrimonio artístico público, un criterio que atraviesa las políticas culturales de la provincia.

El nuevo formato amplía las posibilidades de participación. Los artistas que obtuvieron premios en ediciones anteriores podrán volver a competir. Se mantiene además el Premio Estímulo, destinado a jóvenes de hasta 30 años, con la intención de acompañar tanto a creadores con trayectoria como a nuevas generaciones.

A esas modificaciones se suma un circuito formativo optativo, integrado por clínicas de producción de obra, talleres y otras actividades. La incorporación marca un cambio de enfoque: el Salón deja de concentrarse exclusivamente en la competencia para ofrecer también instancias de intercambio y desarrollo profesional.

La convocatoria mantiene un proceso de selección en dos etapas. La primera será digital, con la presentación de las obras y su documentación. Las piezas seleccionadas pasarán luego a una evaluación presencial a cargo de un jurado especializado.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 4 de septiembre. La selección se realizará el 5 y 6 de septiembre, las obras elegidas deberán presentarse físicamente el 14 y 15 de ese mes, y la exposición se inaugurará en octubre en distintos espacios culturales de la provincia. Más información y bases, en el sitio del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy.