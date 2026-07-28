La Legislatura impulsa declaración en defensa de la Ley del Libro y la producción literaria jujeña

El vicegobernador Alberto Bernis, junto a diputados provinciales de diferentes bloques, sostuvo una reunión en el despacho de Presidencia de la Legislatura para analizar la importancia de mantener vigente la Ley Nacional N. 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, ante la intención del Ejecutivo nacional de derogarla.

Participaron de la reunión el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, Leandro Álvarez, los diputados Carlos Haquim, autor del proyecto de declaración, Mariela Ortiz y Mario Lobo del bloque Jujuy Crece, las diputadas Natalia Morales y Lamia Debbo del Frente de Izquierda, así como el ex auditor nacional Alejandro Nieva, el escritor Alejandro Carrizo, el dibujante Alejandro Sago y la dirigente social Beatriz Cabana.

El encuentro surgió a partir del planteo realizado por el escritor Alejandro Carrizo, quien expresó preocupación por la posibilidad de que la derogación de la Ley del Libro favoreciera la concentración del mercado editorial en manos de grandes empresas, afectando directamente a las librerías independientes, pequeños editores y autores del interior del país.

Durante la reunión se analizaron las implicancias de una eventual derogación de la normativa y se trabajó en una postura común para resguardar la producción editorial, las librerías de barrio y el trabajo de los escritores jujeños. El diputado Carlos Haquim explicó que la iniciativa legislativa será tratada en la próxima sesión de la Cámara, y que busca que la Legislatura exprese su rechazo a la derogación de la ley.

El vicegobernador Bernis expresó el respaldo de la Legislatura a los escritores y editores jujeños. Señaló que la Ley del Libro constituye una herramienta fundamental para proteger la diversidad editorial y la identidad cultural de Jujuy, permitiendo que pequeños editores del interior puedan publicar y que librerías independientes sostengan su actividad.

Bernis también adelantó que el tema será impulsado en otros ámbitos institucionales. Indicó que la provincia llevará la cuestión al Parlamento del Norte Grande y solicitará a diputados nacionales y senadores que no modifiquen la normativa, para fortalecer la producción de autores jujeños.

La dirigente social Beatriz Cabana, vicepresidenta de la comisión directiva de la comunidad Cerro Las Rosas, valoró la importancia de defender el patrimonio cultural jujeño y preservar la producción literaria como herramienta para fortalecer la identidad provincial. Señaló que la Legislatura demostró apertura al diálogo y disposición para comprender que la cultura es lo que define a una comunidad.

El proyecto de declaración es un ejemplo de cómo el territorio, a través de escritores, editores y actores culturales, lleva sus demandas a la Legislatura. Desde allí, la provincia traslada esa voz al Parlamento del Norte Grande y la proyecta hacia las autoridades nacionales.