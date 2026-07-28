Relevamiento. Educación monitorea el desarrollo de la actividad escolar en toda la provincia

El Ministerio de Educación continúa realizando el seguimiento diario de la actividad escolar y de los niveles de asistencia docente en Jujuy.

El Ministerio de Educación de Jujuy informó que continúa con el monitoreo permanente del desarrollo de la jornada escolar.

De acuerdo con los informes relevados este martes 28 de julio, la adhesión al paro alcanza al 18,3% de los cargos correspondientes a los niveles Secundario, Superior, Formación Profesional e Integración.

En tanto, en los niveles Inicial, Primario y Jardín Maternal se registra un 29,6% de ausentismo docente. En estos niveles no se contabiliza la medida como paro debido a la situación institucional de ADEP, por lo que el relevamiento se realiza sobre la base de las inasistencias registradas.

El Ministerio de Educación continuará realizando el seguimiento diario de la actividad escolar y de los niveles de asistencia docente en toda la provincia, a fin de monitorear el funcionamiento del sistema educativo y mantener actualizada la información oficial.

El Gobierno de Jujuy ratifica su compromiso con el diálogo como herramienta fundamental para la construcción de consensos. En ese marco, reafirma la voluntad de mantener abiertos los canales institucionales con los distintos sectores.