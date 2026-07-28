Seguridad. Importante despliegue contra el narcomenudeo: 19 detenidos y 15 procedimientos en todo Jujuy

Los operativos permitieron desarticular puntos de venta de estupefacientes, secuestrar drogas, elementos vinculados a la comercialización y reforzar las acciones de prevención e investigación en Jujuy.

En el marco de las políticas de prevención y lucha contra el narcomenudeo, la Dirección General de Narcotráfico de la Policía de Jujuy llevó adelante un importante despliegue operativo entre el 17 y el 23 de julio, en un trabajo articulado con la Agencia Provincial de Delitos Complejos y bajo la intervención del Ministerio Público de la Acusación.

Como resultado de las tareas investigativas y operativas desarrolladas en distintos puntos de la provincia, se concretaron 15 procedimientos que permitieron la demora y detención de 19 personas por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

Durante los operativos se secuestraron 61,40 gramos de clorhidrato de cocaína y/o pasta base, 1.335,15 gramos de cannabis sativa, 14 teléfonos celulares, un motovehículo, una balanza de precisión, 14 municiones y otros elementos de interés para la causa, que quedaron a disposición de la Justicia.

Las intervenciones incluyeron controles preventivos en la vía pública, allanamientos en presuntas bocas de expendio, operativos con personal uniformado y procedimientos en el ámbito del Servicio Penitenciario, alcanzando distintas localidades del territorio provincial.

Los resultados obtenidos reflejan el trabajo coordinado entre las Brigadas de Narcotráfico, la Agencia Provincial de Delitos Complejos, el Ministerio Público de la Acusación y las diferentes áreas operativas de la Policía de Jujuy, fortaleciendo las acciones de prevención, investigación y combate del narcotráfico para garantizar mayor seguridad a la comunidad.