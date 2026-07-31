Actividades. Inicia la Agenda Provincial por el Mes de la Lactancia 2026

Las actividades se realizarán bajo el lema “Jujuy acompaña: fortalecemos las acciones que funcionan”.

En el marco del Mes Provincial de la Lactancia y en adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia 2026, el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Salud y de la Estrategia Lacta Jujuy, presenta la Agenda Provincial del Mes de la Lactancia 2026.

A fin de visibilizar, fortalecer y conectar las acciones que cada día hacen posible el acompañamiento de las lactancias en nuestra provincia y bajo el lema «Jujuy acompaña. Fortalecemos las acciones que funcionan», la agenda reúne las iniciativas que durante agosto y septiembre impulsarán instituciones, equipos de salud y organizaciones.

• 1 al 7 de agosto: Presentación de la Red Provincial LACTA. 66 Centros de Salud que Acompañan la Lactancia y 39 Referentes LACTA compartirán, durante toda la semana, las acciones que desarrollan en sus comunidades para fortalecer el acompañamiento de las lactancias.

• 3 de agosto: Encuentro Comunitario de Promoción de la Lactancia. CAPS Huacalera. 9:30 a 12:30 horas.

• 3 de agosto: Inauguración del espacio de Promoción Integral para Nacimiento (PIN). CAPS Alberdi. 11 horas.

• 4 de agosto: Difusión de la Campaña Provincial del Mes de la Lactancia. Presentación del lema provincial y difusión de las actividades programadas durante el Mes de la Lactancia a través de Radio Municipal. 12:30 horas.

• 5 de agosto. Jornada Regional de Actualización en Lactancia. Encuentro de formación destinado a equipos de salud de Abra Pampa para actualizar conocimientos y fortalecer las prácticas de promoción, protección, apoyo y acompañamiento integral de las lactancias. 9 a 12 horas.

• 7 de agosto: Taller Fortaleciendo saberes de la lactancia. Salón Auditorio Hospital Materno Infantil. 9 a 12.30 horas.

• 12 de agosto: CDI Manitos Creativas Los Alisos. Taller de conservación y almacenamiento de leche humana y acompañamiento para el destete destinadas al personal y familias. 8 a 9:30 horas.

• 12 de agosto: LACTA en Comunidad. Feria de las Familias. Espacio El Alto. Una mañana para compartir en familia con juegos, actividades y espacios de encuentro que invitan a descubrir que la lactancia y las crianzas se construyen entre todos. 10 a 12:30 horas.

• 14 de agosto: PIN CAPS Chingo. Charla para embarazadas y familias sobre beneficios, mitos, técnicas y rol fundamental del apoyo familiar en el inicio y sostenimiento de la lactancia. 10 a 12 horas.

• 19 de agosto. LACTA en Comunidad. El Viaje de las Lactancias. NIDO Campo Verde. Kermés comunitaria con estaciones de juego y aprendizaje destinada a niñas, niños y familias de CDI, escuelas y organizaciones de la comunidad, organizada por el CAPS Campo Verde junto a instituciones y actores territoriales. 9:30 a 12:30 horas.

• 19 de agosto: Encuentro LACTA para Gestantes y Puérperas. SUM – NIDO Campo Verde. Espacio de acompañamiento destinado a personas gestantes y familias con recién nacidos, con actividades de promoción de la lactancia, intercambio con el equipo de salud y sorteos para las participantes. 10 a 11:30 horas.

• 20 de agosto. Inauguración y entrega de placa al Espacio Amigo de Lactancia en las locaciones del Centro Especialidades Norte (CEN). 9 horas.

• 21 de agosto. Entrega de placa al CAPS Huacalera acreditado como Amigo de la Lactancia y acompañamiento en la jornada de promoción comunitaria de lactancia con participación Oficial de Nutrición UNICEF. 9:30 a 12 horas.

• 24 de agosto. MUDEBA Alto Comedero. Festival de promoción de la Lactancia destinado a la comunidad en general, asistentes y familias con estaciones educativas, mural familiar y actividades recreativas. 9 a 12 horas.

• 25 de agosto. Jornada Provincial LACTA 2026. Presentación del Circuito Provincial de Acompañamiento a la Lactancia (CPA-LACTA) y de las líneas estratégicas de trabajo 2026–2027 para fortalecer la Red Provincial LACTA, ampliar la certificación de los Centros de Salud que Acompañan la Lactancia y convocar a una nueva cohorte de Referentes LACTA. Cabildo de Jujuy. 9:30 a 12:30 horas.

• 27 de agosto. Plataforma Zoom. Encuentro Virtual Conversatorio: Hablemos de lactancia, destinado a la comunidad en general y equipos de salud. 14 horas.

• 28 de agosto. Inauguración y descubrimiento de placa de acreditación de Espacio Amigo de lactancia en locaciones de la Universidad Católica de Santiago del Estero junto a la Carrera de Nutrición. 12 horas.

• 31 de agosto y 1 de septiembre. II Congreso Interprovincial de Lactancias, Crianzas Diversas y Entornos Sostenibles. Estrategia Lacta Jujuy. Cabildo de Jujuy. Dos jornadas de actualización e intercambio que reunirán a referentes nacionales, equipos de salud e instituciones de distintas provincias para fortalecer el acompañamiento integral de las lactancias.

• 6 de septiembre: 2° Carrera Solidaria #YoBancoAlBancoDeLeche. GAM 5. San Salvador de Jujuy. Carrera solidaria organizada por Rotary Club Jujuy, con el acompañamiento de LACTA Jujuy, para promover el compromiso de la comunidad con el proyecto del futuro Banco de Leche Humana de la Provincia.