Agosto Cultural de la Pachamama: un mes para celebrar tras un julio récord

Ceremonias, festivales, La Renga y Los Pumas: así llega el Agosto Cultural de la Pachamama, después del mejor julio turístico de la historia.

Agosto es el mes de la Madre Tierra y Jujuy lo vive como nadie. El Ministerio de Cultura y Turismo presentó el Agosto Cultural de la Pachamama, que reúne las ceremonias y festivales de las cuatro regiones, y lo hizo con el mejor de los enviones: julio dejó más de 500.000 pernoctes, un récord histórico para la provincia.

Jujuy es Capital Nacional de la Pachamama y en agosto eso se siente en cada pueblo. Las ceremonias en honor a la Madre Tierra se celebran a lo largo de todo el mes, con las variantes propias de cada comunidad. El calendario completo estará disponible en las redes del Ministerio y mediante código QR.

La agenda no da respiro. La Feria del Libro llega al Cabildo del 7 al 15, con Rita Segato, Darío Sztajnszrajber y Felipe Pigna junto a los escritores y editoriales jujeñas. El 15 se juntan La Renga —con unos 15.000 fanáticos esperados— y la tradicional fiesta de Casabindo.

El 23 la provincia conmemora el Éxodo Jujeño, con su previa y sus festejos posteriores. Los Hornitos se muda a la Ciudad Cultural con más artistas y mayor presupuesto. Y el 29, Los Pumas ponen el broche en el estadio de Gimnasia y Esgrima, con una semana previa de clínicas de rugby en los clubes de la ciudad.

La temporada de invierno superó todas las expectativas: más de 160.000 turistas, más de 500.000 pernoctes y un impacto económico que superó los 65.000 millones de pesos. La ocupación tocó picos del 80% en la Quebrada y promedió 78% en la provincia, cinco puntos más que en 2025. «Nunca en la historia de la provincia de Jujuy hemos tenido tantas noches vendidas en un mes de julio», celebró el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.

Hay otro dato que explica el momento: la estadía promedio ya supera las 3,5 noches por turista. La gente no pasa por Jujuy, elige quedarse en Jujuy. San Salvador acompaña ese cambio con un ecosistema cultural que crece: más de 10.000 visitantes en el espacio Lola Mora en menos de un mes, 5.000 personas en los centros culturales, el Cabildo, el Museo Lavalle, el Salón de la Bandera. Y el fenómeno es de toda la provincia: Las Yungas duplicaron sus turistas desde la pandemia, el Tren Solar alcanzó el 97% de ocupación y suma astroturismo y Tren del Vino, y la Puna consolida su red de turismo rural comunitario.

La conectividad acompaña: JetSMART aterriza desde el 3 de octubre, Joy Airlines proyecta arrancar en septiembre con dos frecuencias diarias a Buenos Aires y avión pernoctando en la provincia, y Paranair sumaría en septiembre sus vuelos a Iquique. La meta: 70.000 pasajeros mensuales en el aeropuerto de Jujuy. «Jujuy está de moda y creo que estos números terminan de confirmarlo», resumió Posadas.

La presentación estuvo encabezada por el ministro Posadas, junto al secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la directora de Cultura, Gisela Arias; y la directora de Turismo, Sofía van Balen Blanken.