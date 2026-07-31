Vacaciones de Invierno. El Cabildo recibió visitantes de 17 provincias y 9 países durante julio

De Buenos Aires a Tierra del Fuego y de Ecuador a China: el receso invernal llenó el Cabildo de acentos de todo el país y del mundo.

Las vacaciones de invierno dejaron una postal repetida en pleno centro jujeño: visitantes recorriendo el Cabildo con acento local, de otras provincias y en otros idiomas. El edificio histórico volvió a confirmar por qué es uno de los espacios culturales más convocantes de la provincia.

El registro de julio marcó 2.415 visitas de residentes jujeños, 2.115 de turistas de otras provincias y 30 de viajeros extranjeros. El mapa se completó con 17 provincias: detrás de Jujuy se ubicó Buenos Aires, con 413 visitantes, seguida por Córdoba (245), Entre Ríos (83), Mendoza (63) y Santa Fe (62). Tucumán, La Pampa, Corrientes, Salta, Neuquén, Formosa, Chaco, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego terminaron de dibujar el alcance federal.

El interés internacional llegó desde nueve países. Ecuador encabezó la lista con seis turistas, seguido por China y Brasil, con cinco cada uno; Francia, con cuatro; y Paraguay, con tres. Colombia, Canadá, Rusia e Inglaterra completaron las banderas que pasaron por sus salas durante el mes.

Los números confirman el movimiento sostenido que el Cabildo mantuvo durante toda la temporada de invierno y el atractivo de su propuesta cultural. Para quienes buscan conocer la historia, el patrimonio y la identidad de Jujuy, el viejo edificio de la plaza sigue siendo el punto de partida.