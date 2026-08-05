Sadir visitó a alumnos integrantes del proyecto literario «Historias que dan miedo»

El gobernador compartió una jornada con los jóvenes del Bachillerato Provincial Nº 2. Durante el encuentro destacó el valor de la escritura como herramienta de expresión, formación y convivencia.

El gobernador Carlos Sadir, acompañado por la ministra de Educación, Daniela Teseira, visitó a los estudiantes del Bachillerato Provincial Nº 2 que integran el proyecto literario «Historias que dan miedo», dando cumplimiento al compromiso asumido luego de la invitación que los propios jóvenes le habían realizado a través de las redes sociales.

Durante el encuentro, el mandatario dialogó con los estudiantes sobre la iniciativa, escuchó sus experiencias y destacó la importancia de la escritura como una herramienta que favorece la expresión, fortalece la formación de los jóvenes y promueve espacios de encuentro y convivencia dentro de las escuelas.

La profesora Rebeca Juárez, impulsora del proyecto, comentó que la visita sorprendió y emocionó a los estudiantes, quienes habían grabado videos en TikTok para invitar especialmente al Gobernador a compartir una jornada con ellos.

Asimismo, explicó que «Historias que dan miedo» tiene como objetivo fomentar la escritura y fortalecer los vínculos entre los jóvenes mediante propuestas creativas que también abordan problemáticas vinculadas a la convivencia escolar. Actualmente participan 78 estudiantes de cinco establecimientos educativos de la provincia y la iniciativa continúa abierta a la incorporación de nuevas instituciones.

Además, destacó el trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Humano y señaló que las redes sociales constituyen una herramienta para mantener el contacto permanente con los jóvenes y acompañar sus necesidades.

Finalmente, recordó que el proyecto fue reconocido en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, consolidándose como una propuesta educativa que promueve la creatividad, la participación y el compromiso de los estudiantes.

Por su parte, Manuel Martínez y Karen Chiriguay, estudiantes del Bachillerato Provincial Nº 2 e integrantes del proyecto, expresaron su alegría por la visita del gobernador Carlos Sadir y agradecieron el acompañamiento a una iniciativa que les permite expresarse, compartir experiencias y generar espacios seguros para prevenir situaciones de bullying dentro de las escuelas.

Ambos coincidieron en la importancia de dar continuidad al proyecto y extenderlo a más instituciones educativas de la provincia, para que otros jóvenes también puedan participar de esta experiencia.

En ese sentido, Manuel Martínez compartió su experiencia personal y remarcó la importancia de sostener la trayectoria educativa, alentando a otros estudiantes a buscar el acompañamiento de docentes y compañeros cuando atraviesen situaciones difíciles.

Finalmente, la directora del Bachillerato Provincial Nº 2, Marta Cruz, valoró la visita del gobernador y de la ministra de Educación al considerar que representa un reconocimiento al compromiso de los estudiantes y de toda la comunidad educativa.

Asimismo, destacó que la escritura constituye una herramienta fundamental para que los jóvenes puedan expresar sus inquietudes, abordar distintas problemáticas sociales y encontrar en la escuela un espacio de escucha, contención y crecimiento personal.