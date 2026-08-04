Agenda Cultural . La Semana del Charango en Jujuy: talleres, conciertos y la visita de Julio Mendívil

La Semana del Charango continúa hasta el viernes 7 con talleres, conciertos, Feria de Luthería y la visita del musicólogo Julio Mendívil.

La Semana del Charango en Jujuy dio inicio este lunes 3 de agosto con una intensa jornada de actividades en San Salvador de Jujuy, que reunió a músicos, estudiantes, docentes y público en general en torno al instrumento emblemático de la cultura andina.

La jornada comenzó con una conferencia de prensa en la Secretaría de Cultura de la Provincia, encabezada por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la directora provincial de Cultura, Gisela Arias; el director provincial de Patrimonio, Sebastián Pasin; junto a los organizadores Juan Cruz Torres y Miguel Vilca, y el invitado internacional, el musicólogo y charanguista Julio Mendívil, quien visita Jujuy desde Austria.

Miércoles 5 de agosto – Humahuaca

Miércoles 5 de agosto – San Salvador de Jujuy

Jueves 6 de agosto – San Salvador de Jujuy

Viernes 7 de agosto – San Salvador de Jujuy

La Semana del Charango tendrá su cierre el viernes en la Feria del Libro, dentro de toda la agenda cultural de la provincia. Contacto: [email protected].