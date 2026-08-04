Infraestructura. Perico habilitó un puente que fortalecerá la conexión entre tres barrios

El gobernador Carlos Sadir encabezó la habilitación del nuevo puente sobre avenida Urquiza, una obra que mejora la conectividad, optimiza la circulación y brinda mayor seguridad a los vecinos.

La ciudad de Perico cuenta con un nuevo puente sobre avenida Urquiza, una obra estratégica que mejora la conectividad entre los barrios 2 de Abril, La Chacra y Éxodo Jujeño, optimizando la circulación y brindando mayor seguridad vial a vecinos y conductores.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la habilitación de la nueva infraestructura, acompañado por los ministros de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, y de Educación, Daniela Teseira; el intendente de Perico, Rolando Ficoseco; legisladores provinciales, autoridades municipales y vecinos.

La obra comprendió la construcción del puente y trabajos complementarios de bacheo, cordón cuneta y limpieza integral del sector, dando respuesta a una demanda de los vecinos y mejorando la vinculación entre los distintos barrios.

Durante el acto, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, destacó que la nueva conexión representa una solución concreta para los residentes del sector.

«El intendente nos pidió colaboración y, si bien es una obra sencilla, para estos tres barrios tiene un enorme impacto porque evita recorridos más largos y mejora la conexión entre ellos», afirmó.

Asimismo, sostuvo que se trata de una intervención que responde a las necesidades de la comunidad y beneficia a quienes transitan diariamente por la zona.

A su turno, el intendente Rolando Ficoseco señaló que el puente era un pedido histórico de los vecinos. «Este canal, conocido por todos por su peligrosidad, hacía necesaria una obra de estas características. Con el crecimiento de los barrios era indispensable contar con un puente de doble mano que mejorara la seguridad y la conectividad», expresó.

Finalmente, agradeció al gobernador Carlos Sadir por acompañar la inauguración y por el trabajo conjunto que permitió concretar una obra largamente esperada por la comunidad.