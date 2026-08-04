El vicegobernador Alberto Bernis recibió al intendente de Caimancito

El vicegobernador Alberto Bernis recibió en su despacho de la Legislatura al intendente de Caimancito Daniel Gurrieri, quien le entregó la invitación oficial para participar de las Fiestas Patronales en honor a San Cayetano, que se celebrarán el viernes 7 de agosto en esa localidad. Del encuentro también participó el legislador Santiago Jubert.

Durante la reunión dialogaron sobre los aspectos protocolares de la celebración, que incluirá la misa central en honor al santo patrono, el tradicional desfile cívico, militar y gaucho, y un festival folclórico.

Gurrieri informó que también quedará inaugurada la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos del sistema GIRSU, una obra de importancia para la gestión ambiental del municipio. Adelantó además que las actividades contarán con la presencia del gobernador Carlos Sadir.

La reunión también fue propicia para analizar el avance de distintas obras que se ejecutan en Caimancito. Gurrieri señaló que viene trabajando para el desarrollo de la localidad y expresó que Bernis los ha acompañado de manera permanente, primero como diputado y ahora como vicegobernador, colaborando con importantes obras, entre ellas proyectos de pavimentación para la comunidad.

El intendente agradeció la recepción brindada por Bernis y destacó la predisposición al diálogo institucional, expresando que valora el permanente acompañamiento a la localidad de Caimancito.