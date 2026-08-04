San Salvador de Jujuy quedó entre las seis ciudades finalistas del país con un proyecto que impulsa el empleo joven en turismo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy fue seleccionada como una de las seis finalistas del concurso “Transformando el futuro, potenciando el talento joven en turismo”, Primera Edición 2026, organizado por la Fundación Plan21 y la Red Federal de Turismo, en el marco del proyecto “Transforming the Future”, impulsado por Universal Assistance, Fundación Zúrich, Fundación Plan21 y el Instituto de Turismo Responsable.

La ciudad alcanzó esta instancia con el proyecto “Ciclo Integral de Formación Turística para la Inserción Laboral”, una iniciativa desarrollada por la Dirección General de Turismo que promueve la capacitación y la inserción laboral de jóvenes en el sector turístico, fortaleciendo además el trabajo articulado entre el ámbito público, privado y educativo.

La propuesta fue distinguida por su aporte, creatividad y potencial de impacto, posicionando a San Salvador de Jujuy entre las seis iniciativas finalistas del país. La definición del certamen tendrá lugar durante el Encuentro de la Red Federal de Municipios Turísticos, que se realizará los días 27 y 28 de agosto en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

El proyecto competirá junto a las propuestas presentadas por Salta Capital, General Roca (Río Negro), San Martín (San Juan) y Juan José Castelli (Chaco). El premio consiste en la acreditación para la Certificación Biosphere, un reconocimiento internacional que distingue el compromiso con la sostenibilidad y el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Al referirse a este reconocimiento, el secretario de Turismo y Cultura, Luciano Córdoba, destacó el trabajo que viene desarrollando el equipo de Turismo del municipio en articulación con instituciones nacionales. “Venimos trabajando en red con instituciones nacionales, particularmente con la Red Federal de Turismo, de la cual somos miembros e integramos su comisión directiva. Haber llegado a esta instancia final con un proyecto vinculado a la inserción laboral de jóvenes con talento, promoviendo su participación en proyectos dentro del ecosistema turístico, es muy importante para nosotros”, expresó.

Asimismo, sostuvo que “la única manera de que la ciudad siga creciendo bajo el concepto estratégico de consolidarse como un destino turístico es que los estudiantes y quienes trabajan en el sector se sientan parte de ese proceso y contribuyan activamente al desarrollo del turismo en San Salvador de Jujuy”.

En ese sentido, Córdoba remarcó que participar de una red nacional y alcanzar la instancia final representa un reconocimiento al trabajo realizado desde la gestión pública. “Animarnos al desafío de trabajar en conjunto a nivel nacional, presentar un proyecto y llegar a la final nos hace sentir ganadores por el trabajo que venimos realizando. Esto forma parte de un plan estratégico que presentamos el año pasado y que proyecta el desarrollo de la ciudad con horizonte al 2030”, afirmó.

Además, explicó que dicho plan contempla el fortalecimiento de los actores locales vinculados al turismo, la capacitación permanente y la incorporación de jóvenes con talento interesados en desarrollarse dentro del sector. “Vamos por el buen camino. Más allá del resultado final, ser finalistas ya constituye un gran logro que reconoce el trabajo del equipo de Turismo y de todos los actores, tanto públicos como privados, que participan del desarrollo turístico de la ciudad”, agregó.

Por su parte, la directora general de Turismo, Gabriela Canoniero, explicó que el proyecto presentado está orientado a fortalecer la inserción laboral de jóvenes en la actividad turística. “Fuimos seleccionados como finalistas de un certamen nacional con un proyecto que promueve la inserción laboral en turismo en distintas ciudades. La propuesta debía demostrar sostenibilidad en el tiempo, formación de los actores del sector, capacitación de estudiantes y el fortalecimiento de toda la comunidad turística”, señaló.

Canoniero destacó que la iniciativa fue presentada en el marco del trabajo que desarrolla la Municipalidad junto a la Red Federal de Turismo y las organizaciones impulsoras del programa. “Presentamos un proyecto inclusivo desde la ciudad y logramos quedar entre los finalistas. Uno de los aspectos más valorados fue que pudimos demostrar con evidencias acciones que ya se encuentran en marcha”, indicó.

Finalmente, precisó que el proyecto municipal “quedó entre los seis finalistas del país y representa un logro muy importante, porque cerca del 95 % de sus acciones ya están implementadas, a través de prácticas profesionalizantes, capacitaciones e iniciativas concretas de inserción laboral para jóvenes vinculados al turismo”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/eEx6vJKP2sU