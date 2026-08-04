El gobernador encabezó la entrega de más de 4.300 anteojos de alta complejidad

La entrega fue encabezada por el gobernador Carlos Sadir en el marco del programa «Ver para Ser Libres», una iniciativa que articula acciones entre la Provincia, la Nación y ocho municipios.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la entrega de 4.314 anteojos de alta complejidad correspondientes al programa «Ver para Ser Libres», iniciativa que promueve el acceso a la salud visual mediante un trabajo articulado entre el Gobierno de Jujuy, la Nación y ocho municipios de la provincia.

En la oportunidad, el mandatario felicitó a los equipos de trabajo que hicieron posible el desarrollo del programa y destacó que esta tarea conjunta refleja «un modelo de gestión basado en la articulación para ampliar el acceso a una mejor salud visual».

Asimismo, puso en valor el compromiso de los profesionales de la salud y resaltó la inversión realizada para fortalecer el sistema sanitario a través de los Laboratorios Ópticos Móviles, que permiten acercar prestaciones especializadas a distintos puntos del territorio provincial.

«Buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y fortalecer permanentemente las áreas vinculadas a la salud, porque constituyen una política de Estado», afirmó Sadir. En ese sentido, calificó al programa como «una herramienta extraordinaria que garantiza el acceso equitativo a la salud pública y mejora la calidad de vida de miles de niños, niñas y adolescentes».

Participaron de la entrega el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; los ministros de Salud, José Manzur; de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; y de Educación, Daniela Teseira; el secretario de Gobierno, Andrés Lazarte; junto a familiares de los beneficiarios del programa.