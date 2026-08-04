Agosto cultural: llega «PACHACINE» al Cine Teatro Select

La propuesta se desarrollará todos los días miércoles del mes de agosto, con entrada libre y gratuita.

Organizado de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de la Provincia y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, durante todo el mes de agosto, con entrada libre y gratuita, se proyectarán producciones audiovisuales jujeñas que abordan los temas de identidad territorial, el impacto ambiental y la relación con la tierra en el denominado ciclo “PACHACINE”.

La propuesta se desarrollará todos los días miércoles del mes de agosto desde horas 19 en el Cine Teatro Municipal Select, en Alvear 665.

De la presentación del ciclo tomaron parte el ministro de Turismo y Cultura, Federico Posadas; el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, y la coordinadora de Industrias Culturales, Florencia Cari.

Los funcionarios indicaron que el ciclo propone cuatro encuentros temáticos con proyecciones de cortometrajes, largometrajes, miniseries y videoclips de realizadores locales, acompañados de charlas y presentación de protagonistas.

La propuesta busca visibilizar el cine jujeño como herramientas de reflexión sobre el territorio, la gestión ambiental, la ciencia y la denuncia, fortaleciendo el vínculo entre arte, ambiente y comunidad.

El miércoles 5 destinado a “Identidad Territorial”, se proyectará el cortometraje “ECOCIDIO” dirigido por Aldana Loiseau y Juan Cruz Torrez.

Las funciones serán con entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad de la sala, por lo que se invitó a instituciones educativas, del arte y la comunidad en general a sumarse con debida anticipación.