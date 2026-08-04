El gobernador encabezó la entrega de anteojos de alta complejidad a niños y niñas

La entrega fue encabezada por el gobernador Carlos Sadir en el marco del programa «Ver para Ser Libres», una iniciativa que articula acciones entre la Provincia, la Nación y ocho municipios.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la entrega de anteojos de alta complejidad correspondientes al programa «Ver para Ser Libres» a 190 niños y niñas. La iniciativa, que entregó un total de más de 4 mil lentes, promueve el acceso a la salud visual mediante un trabajo articulado entre el Gobierno de Jujuy, la Nación y ocho municipios de la provincia.

En la oportunidad, el mandatario felicitó a los equipos de trabajo que hicieron posible el desarrollo del programa y destacó que esta tarea conjunta refleja «un modelo de gestión basado en la articulación para ampliar el acceso a una mejor salud visual».

Asimismo, puso en valor el compromiso de los profesionales de la salud y resaltó la inversión realizada para fortalecer el sistema sanitario a través de los Laboratorios Ópticos Móviles, que permiten acercar prestaciones especializadas a distintos puntos del territorio provincial.

«Buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y fortalecer permanentemente las áreas vinculadas a la salud, porque constituyen una política de Estado», afirmó Sadir. En ese sentido, calificó al programa como «una herramienta extraordinaria que garantiza el acceso equitativo a la salud pública y mejora la calidad de vida de miles de niños, niñas y adolescentes».

Participaron de la entrega el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; los ministros de Salud, José Manzur; de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; y de Educación, Daniela Teseira; el secretario de Gobierno, Andrés Lazarte; junto a familiares de los beneficiarios del programa.