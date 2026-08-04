Por la realización de “Regiones Vivas” habrá restricción de estacionamiento sobre avenida 19 de Abril

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informó que, con motivo de la realización de la muestra “Regiones Vivas”, se implementará una restricción de estacionamiento vehicular sobre un sector de la playa de estacionamiento de la avenida 19 de Abril.

La medida regirá durante los días miércoles 5 y jueves 6 de agosto, en el tramo comprendido entre el Puente Juana Azurduy y el Puente Coronel Gorriti, donde se desarrollará este importante evento que reunirá a productores, artesanos y emprendedores de las cuatro regiones de la provincia.

Desde el municipio solicitaron a los conductores evitar estacionar en el sector mencionado y prestar especial atención a la señalización preventiva y a las indicaciones del personal de tránsito, que estará trabajando para ordenar la circulación y garantizar el normal desarrollo de la muestra.

Asimismo, recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación y utilizar sectores alternativos de estacionamiento durante las jornadas en las que se extenderá la restricción.