El intendente Jorge acompañó una capacitación para fortalecer las políticas públicas de cuidado

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó de la jornada de capacitación “Los cuidados en el centro”, realizada en el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy, en el marco del proyecto “Los cuidados en la agenda provincial: Promover la incidencia con un enfoque federal”. La actividad reunió a autoridades, equipos técnicos de los tres poderes del Estado e instituciones de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho al cuidado y promover la igualdad de género.

En ese contexto, el intendente Jorge destacó el trabajo conjunto entre las instituciones que impulsan la iniciativa y valoró el compromiso de quienes promueven una agenda de derechos. “Quiero agradecer a la Fundación Siglo 21, a la UNJu, que está tan presente en todas las cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas, a las legisladoras, legisladores, y a todos los que formamos parte de esta batalla cultural, de esta batalla por derechos, que tiene que ver con este motivo de estas grandes luchadoras, de las cuales tengo que reconocer un aprendizaje de muchos años, acerca de las cuestiones que deberían cambiar”, expresó.

Asimismo, reflexionó sobre el protagonismo de las mujeres en la conquista de derechos y sostuvo: “Pasamos el siglo y el milenio, y siempre reconozco que, sin lugar a dudas, es el siglo y el milenio de las mujeres. De las mujeres que no solo luchan acá, luchan en todo el mundo y luchan por otras mujeres que sufren, y en lugares que están siglos atrasados por reivindicaciones que acá ya se han conseguido”.

Finalmente, el jefe comunal remarcó la importancia de continuar consolidando políticas públicas con perspectiva de género y de sostener espacios de formación y debate que fortalezcan la igualdad de derechos. “Discutir esto hoy y acá tiene que dar motivo a que sigan en esta búsqueda con estas políticas públicas que les hace bien a todos y esta lucha permanente de personas que están comprometidas con cuestiones que hay que afrontarlas con más educación, más universidad pública gratuita y universal, más legisladores y legisladoras presentes y con acciones directas acerca de los derechos de la mujer”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó el valor de la capacitación y la articulación institucional, “gratamente sorprendido con este trabajo que viene haciendo la Fundación Siglo 21, junto con el ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, buscando poner en el centro los cuidados, que no es otra cosa que trabajar para que se cumplan los derechos sobre las mujeres, para legislar y generar dentro de las políticas públicas espacios de igualdad, de paridad de género, y que en la Legislatura de la provincia pueda desarrollarse esta capacitación dirigida a decisores, a técnicos y funcionarios de los distintos niveles del Estado, es muy importante para la provincia”.

Además, agregó, “tenemos profesionales y tenemos personalidades que trabajan por la igualdad, por la paridad de género, y que estén acá en Jujuy trabajando junto a diputados, a concejales, al municipio, con el intendente que acaba de dar apertura a las jornadas, que tiene una clara posición que seguimos desde el principio de la Secretaría de Desarrollo Humano con mucha fuerza y con mucho compromiso”.

El presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, remarcó la necesidad de consolidar una perspectiva de cuidados desde el ámbito estatal, “el tema de los cuidados es algo que históricamente fue privado, casi doméstico, y llevado adelante por las mujeres. A través del tiempo se fue entendiendo la necesidad de que esto se transforme en políticas públicas y que exista una perspectiva de cuidado, que no se invisibilice la situación, porque solamente dándole realidad y haciendo visible, se pueden tomar en cuenta estas políticas sustentables que puedan cambiar una realidad, que también ha generado grandes diferencias, tanto territoriales como económicas y de género, que son las que de a poco se tienen que ir dejando atrás”.

En representación de la Fundación Siglo 21, su presidenta Marcia Baranovsky explicó que “esta propuesta tiene que ver con los derechos humanos, con la parte que nosotros creemos muy importante, que es el derecho al cuidado, porque las políticas públicas no apuntan directamente a facilitar el cuidado. Y lo importante para que los cuidados estén al centro es que las instituciones gubernamentales, ya sea del Estado provincial y del municipal, más instituciones de la sociedad civil articulen entre sí”.

Finalmente, la disertante Natalia Gherardi, destacó el alcance de la convocatoria y el compromiso de los distintos sectores para avanzar en una agenda común, “este espacio es una oportunidad para gestionar de manera conjunta sobre un tema que no resulta ajeno a nadie: el tema de los cuidados y los apoyos. Por eso agradezco muchísimo siempre el trabajo de la Fundación Siglo 21, con todo un equipo de profesionales maravillosas, dedicadas, comprometidas con construir una sociedad mejor, que de eso se trata, una sociedad mejor para todas las personas; no hay sociedad que funcione bien si la mitad de la población vive en condiciones de violencia o de desigualdad”.

Asimismo, subrayó, “el acompañamiento, el compromiso, la convicción de los tres poderes de la provincia nos resulta sumamente auspicioso para todo lo que se puede construir cuando entendemos que las políticas públicas se construyen desde las normas, se les da cuerpo y se ponen en práctica desde la política pública, y se defienden desde los derechos, desde la construcción de los derechos”.

Para concluir, sostuvo que “para todo esto necesitamos, sin duda, del Estado, pero también de la fuerza, el acompañamiento y el monitoreo de la sociedad civil y la academia. Entonces, hoy tenemos acá representados todos los ámbitos sociales, políticos y comunitarios, y eso es lo que nos da la esperanza de pensar cómo podemos construir respuestas desde todos los sectores para todos los sectores, hacia la sociedad en la que queremos vivir”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/xGK5HH1A7nM