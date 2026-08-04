Nuevo sistema digital. Lanzaron REBA Plus, una nueva herramienta digital para agilizar trámites comerciales

La nueva herramienta unifica la gestión del Registro de Expendedores de Bebidas Alcohólicas y el Certificado de Prevención de Incendios, agilizando los trámites para comerciantes de toda la provincia.

En un trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, se presentó REBA Plus, una nueva herramienta digital incorporada a la aplicación Tu Jujuy que moderniza y simplifica la gestión del Registro de Expendedores de Bebidas Alcohólicas (REBA) y del Certificado de Prevención de Incendios para locales comerciales de hasta 200 metros cuadrados.

La presentación se realizó en la Central de Policía y contó con la presencia del secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola; la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; el jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Joaquín Carrillo; autoridades policiales, funcionarios provinciales e invitados especiales.

La herramienta permite realizar ambos trámites de manera unificada y obtener un permiso provisorio con una vigencia de 30 días desde la solicitud, posibilitando que los comerciantes inicien o continúen su actividad mientras se desarrolla la inspección técnica correspondiente.

Durante la presentación, el secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, destacó que la implementación de REBA Plus representa «un gran avance en materia de administración del Estado», ya que simplifica los procedimientos, reduce tiempos y mejora la atención a los ciudadanos.

Asimismo, remarcó que el nuevo sistema digital permitirá a los comerciantes gestionar sus habilitaciones de manera más ágil y eficiente, a través de un único canal.

Por su parte, la ministra Isolda Calsina señaló que la incorporación de REBA Plus a la aplicación Tu Jujuy constituye un nuevo paso en el proceso de transformación digital del Estado, al integrar servicios, optimizar recursos y facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites públicos.

Con esta nueva herramienta, los comerciantes podrán realizar el seguimiento de sus gestiones desde la aplicación Tu Jujuy, optimizando tiempos y recursos. La iniciativa representa un nuevo avance en el proceso de modernización del Estado, fortaleciendo la transparencia, la eficiencia administrativa y la calidad de los servicios brindados a la comunidad.