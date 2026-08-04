Jujuy fortalece la coordinación operativa de cara al partido entre los Pumas y los Wallabies

La cónsul de la Commonwealth de Australia en la República Argentina visitó la provincia para avanzar junto a organismos provinciales en la planificación de los dispositivos de seguridad, salud y asistencia previstos para el encuentro del próximo 29 de agosto.

En el marco de los preparativos para el partido que disputarán Los Pumas y los Wallabies el próximo 29 de agosto en Jujuy, la provincia recibió la visita de la cónsul de la Commonwealth de Australia en la República Argentina, Tina Lawson, acompañada por el agente consular Ariel Szklann, quienes participaron de una reunión de coordinación con distintas áreas del Gobierno, orientada a planificar los dispositivos de seguridad, salud y asistencia que acompañarán el evento internacional.

Del encuentro participaron la secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales, María Belén Pastrana; el director del SAME, Pablo Jure; el director de Defensa Civil, Ariel Mamani; el representante de la Policía de la Provincia, Jaime Brizuela; además de equipos técnicos de los organismos involucrados.

La agenda incluyó una recorrida por distintos puntos operativos y reuniones de trabajo destinadas a coordinar acciones para garantizar una adecuada respuesta ante la llegada de la delegación australiana y de alrededor de un centenar de aficionados que se prevé arriben a la provincia para presenciar el encuentro.

María Belén Pastrana explicó que el objetivo de la visita fue realizar un “reconocimiento de los puntos que estarán involucrados en el operativo del partido entre Los Pumas y los Wallabies”.

“La idea es mostrar el trabajo que realizan organismos como SAME, Defensa Civil y la Policía, para brindar seguridad tanto a la delegación como a los ciudadanos que nos visitarán», explicó.

Asimismo, señaló que el Gobierno de Jujuy trabaja de manera anticipada para garantizar la asistencia necesaria durante el desarrollo del evento.

«Se prevé la llegada de un importante número de aficionados australianos y, como provincia, tenemos que estar preparados para brindar soporte, asistencia y respuestas ante cualquier contingencia, con todos los organismos coordinados y con roles claramente definidos», indicó.

La secretaria destacó que este trabajo conjunto también fortalece la articulación entre la provincia y las representaciones diplomáticas, permitiendo identificar con anticipación los puntos focales de cada organismo y optimizar la capacidad de respuesta frente a cualquier eventualidad.

Finalmente, sostuvo que esta planificación refleja la capacidad organizativa de Jujuy para albergar acontecimientos de relevancia internacional.

«Demuestra que la provincia está preparada para recibir eventos de este nivel, que exigen altos estándares de seguridad y operatividad. Trabajar con casi un mes de anticipación y de manera articulada es fundamental para ofrecer tranquilidad a quienes nos visiten y garantizar el éxito de este importante acontecimiento deportivo», concluyó.