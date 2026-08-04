FNE. Los estudiantes recuperaron 1.780 kilos de residuos tras el Finde Estudiantil

Fueron los propios estudiantes quienes levantaron los residuos, gracias a una acción conjunta entre GIRSU Jujuy S.E., el Ministerio de Ambiente y el Ente Autárquico Permanente.

El Finde Estudiantil dejó un resultado que trascendió la celebración. Gracias al compromiso de los estudiantes de los 48 establecimientos educativos participantes y al trabajo conjunto entre GIRSU Jujuy S.E., el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y el Ente Autárquico Permanente, se recuperaron 1.780 kilogramos de residuos secos que serán reincorporados a la economía circular.

Estudiantes recuperaron residuos en el finde estudiantil.

Durante las jornadas realizadas en el estadio 23 de Agosto, cada colegio recibió bolsas para separar correctamente los residuos reciclables de los no reciclables generados durante la actividad. Al finalizar las presentaciones, los estudiantes limpiaron el sector que habían ocupado, contribuyendo al orden del predio y a la recuperación de los materiales.

Como parte de la propuesta, los establecimientos que realizaron la limpieza y separación de sus residuos obtuvieron puntaje para el Finde Estudiantil, incorporando el cuidado del ambiente como una acción concreta dentro de una de las celebraciones juveniles más importantes de la provincia.

Solo durante la jornada del sábado se recuperaron 960 kilogramos de residuos secos, alcanzando un total de 1.780 kilogramos entre el sábado y el domingo, resultado que refleja el compromiso de los estudiantes con la correcta gestión de los residuos.

La iniciativa marca el inicio de una serie de acciones conjuntas previstas para la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, orientadas a fortalecer la educación ambiental y promover la separación de residuos en cada una de las actividades programadas.

Además de recuperar materiales reciclables, la propuesta busca incentivar la participación estudiantil, fortalecer hábitos de separación en origen, generar contenidos de concientización para redes sociales y consolidar el concepto de #GeneraciónSustentable, vinculando la Fiesta Nacional de los Estudiantes con valores como el compromiso, la innovación, el trabajo colaborativo y el cuidado del ambiente.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes constituye uno de los eventos juveniles más convocantes de Jujuy y reúne cada año a miles de estudiantes, familias y visitantes. En ese marco, estas acciones buscan demostrar que celebrar, compartir y cuidar el ambiente también pueden formar parte de una misma experiencia.