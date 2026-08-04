Jornada recreativa en el Multiespacio de Mariano Moreno

El CIC de Alberdi (Centro de Integración Comunitario), dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a los niños y niñas de la ciudad, a participar del festejo que anticipa el Día de la Niñez que se realizará el próximo 9 de agosto, de 14 a 22 horas, en el Multiespacio de barrio Mariano Moreno. Será una jornada totalmente gratuita, con múltiples actividades recreativas pensadas para compartir en familia.

La propuesta es organizada en conjunto por el CIC Alberdi y el Multiespacio Mariano Moreno y el Grupo de Coleccionistas y Anime Jujuy, con el acompañamiento del Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, se realizará previo al Día de la Niñez.

La invitación fue realizada por el administrador del CIC, Javier Ugarte quien destacó; “la celebración está destinada a todas las familias del barrio Mariano Moreno y de zonas aledañas, para disfrutar de una jornada totalmente gratuita, con múltiples actividades recreativas para niños y niñas. Durante el evento habrá stands, juegos y diversas propuestas pensadas para compartir en familia”.

Por su parte, Luis Azurduy, integrante del Grupo de Coleccionistas Jujuy, detalló; “el programa incluirá un desfile de cosplay infantil, castillos inflables, juegos, soga y numerosas actividades recreativas. Además, participarán emprendimientos jujeños con stands vinculados al coleccionismo, el animé y la cultura pop”.

Los organizadores agradecieron el acompañamiento de la Municipalidad por facilitar el espacio para la realización del encuentro e invitaron a los vecinos a asistir desde temprano para disfrutar de todas las propuestas preparadas para celebrar el Día de la Niñez en un ambiente de diversión e integración familiar.

Nota audiovisual: https://youtu.be/iLivofI_Afw