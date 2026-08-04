Más infraestructura deportiva para barrio Malvinas: Sadir inauguró mejoras en el polideportivo La Salle

El gobernador destacó que la inversión en infraestructura deportiva y social forma parte de una política de Estado que se desarrolla en toda la provincia.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la inauguración de las obras de reacondicionamiento del polideportivo La Salle, ubicado en el barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy, donde resaltó la importancia de seguir recuperando espacios públicos destinados al deporte, la recreación y la integración de las familias.

Durante el acto, el mandatario sostuvo que «se trata de un espacio hermoso destinado a la familia y a la contención social» y remarcó el trabajo conjunto con las instituciones del barrio para consolidar y preservar lugares de encuentro para la comunidad. «La infraestructura deportiva y social es una política de Estado que estamos desarrollando en todo el territorio provincial», afirmó.

Asimismo, destacó que la renovación del polideportivo permitirá fortalecer las múltiples actividades deportivas, sociales y barriales que allí se realizan. En ese sentido, valoró especialmente la incorporación de una nueva malla perimetral de contención, destinada a brindar mayores condiciones de seguridad para quienes utilizan el predio.

Por su parte, el presidente del Centro Vecinal, Mauricio Cervantes, y el referente barrial Néstor Méndez agradecieron el acompañamiento del Gobierno provincial y señalaron que las obras representan una respuesta concreta a un pedido de los vecinos. Además, resaltaron la presencia permanente del Estado para impulsar mejoras que benefician a toda la comunidad.

Como parte de la jornada, Sadir y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, descubrieron un mural alusivo a las Islas Malvinas y a la Selección Argentina de fútbol, realizado como homenaje a los excombatientes y como símbolo de identidad y pertenencia para el barrio.

Acompañaron la inauguración el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; los ministros de Infraestructura, Carlos Stanic, y de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el secretario de Deportes, Luis Calvetti; el excombatiente de Malvinas Paulino Guanuco; y numerosos vecinos que participaron de la actividad.