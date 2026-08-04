La Legislatura fue sede de una capacitación sobre políticas de cuidado con perspectiva de género

En el salón Marcos Paz de la Legislatura se desarrolló la capacitación «Cuidado en el Centro», organizada por la Fundación Siglo XXI junto al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en articulación con la Universidad Nacional de Jujuy y los tres poderes del Estado.

La jornada tuvo como objetivo fortalecer la incorporación de la perspectiva de los cuidados en las políticas públicas, iniciativas legislativas y académicas desde un enfoque de género.

Participaron del encuentro el intendente de San Salvador de Jujuy Raúl Jorge, la presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura María Teresa Ferrín, los legisladores provinciales Omar Gutiérrez, Juan Manuel Soler, Verónica Valente, Claudia Sánchez Cantaberta, el presidente del Concejo Deliberante Gastón Millón, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy Liliana Bergesio, la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer Lourdes Navarro, la presidenta honoraria de la Fundación Siglo XXI Marcia Baranovsky, la directora ejecutiva de ELA Natalia Gherardi, además de autoridades provinciales y municipales, referentes de organizaciones de la sociedad civil, profesionales, académicos, representantes sindicales y público en general.

La presidenta de la Comisión de Educación María Teresa Ferrín destacó que la Legislatura vuelva a abrir sus puertas para abordar una temática vinculada con los derechos y el bienestar de las personas. Señaló que la Fundación Siglo XXI, constituida por mujeres que trabaja desde 1992 en la provincia en cuestiones de igualdad, cuidados y perspectiva de género, junto al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, invita a reflexionar sobre el tema de los cuidados.

Ferrín sostuvo que el cuidado debe entenderse como una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. Expresó que el Estado debe brindar todas las herramientas y estrategias necesarias para el cuidado de las personas, pero que también la sociedad debe aprender a cuidarse. Señaló que si todos entienden que el cuidado es una tarea compartida, seguramente tendremos una sociedad más igualitaria, más inclusiva y con claridad sobre derechos y obligaciones.

Marcia Baranovsky, presidenta honoraria de la Fundación Siglo XXI, agradeció la participación de representantes de los distintos poderes del Estado, de la Universidad Nacional de Jujuy y de organizaciones de la sociedad civil. Destacó la necesidad de instalar el debate sobre las políticas de cuidado. Explicó que la capacitación constituye el inicio de un proceso de formación que continuará con nuevas instancias de trabajo destinadas a fortalecer la agenda de los cuidados en la provincia.

Baranovsky enfatizó que la Fundación Siglo XXI trabaja para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias hacia las mujeres, y que estas jornadas buscan profundizar el conocimiento sobre los cuidados y fortalecer la articulación entre el Estado, la academia y la sociedad civil para que las propuestas lleguen a quienes las necesitan.

Verónica Aramayo, integrante de la Fundación Siglo XXI y coordinadora del proyecto, remarcó la importancia de la articulación institucional para consolidar políticas públicas en la materia. Señaló que los cuidados atraviesan el sostenimiento de la vida y de toda la sociedad, y que necesitan ser abordados de manera articulada entre los tres poderes del Estado y la sociedad civil. Celebró que la Legislatura, donde se elaboran las leyes que se transforman en políticas públicas, abra este espacio para trabajar una temática tan importante.

La capacitación forma parte del proyecto «Cuidados en la Agenda Provincial: promover la incidencia con enfoque federal», impulsado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género junto a la Fundación Siglo XXI, con el aval académico de la Universidad Nacional de Jujuy, buscando promover el derecho al cuidado y fortalecer el diseño de políticas públicas con perspectiva de género en la provincia.