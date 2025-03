Entregaron los reconocimientos “Lola Mora” a mujeres que inspiran

En el marco del “Mes de la Mujer”, el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy realizó un acto para homenajear y reconocer a 15 mujeres que han demostrado compromiso y vienen dejando una huella imborrable en la Ciudad.

Con la presentación de la Academia de Danzas Folklóricas, El Norteño, dio inicio el acto presidido por el Intendente de la Municipalidad de la Capital, Raúl Jorge, junto al Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, ediles capitalinos y funcionarios municipales y provinciales.

En este contexto, el Presidente de la institución parlamentaria, Lisandro Aguiar, destacó: “Es un gusto hacer entrega de una nueva edición del reconocimiento “Lola Mora” a mujeres que inspiran; haber reconocido a estas quince mujeres increíbles, grosas todas, en arte, ciencia, en actividades profesionales y sociales, ha sido un verdadero honor. Es un gusto reconocer a cada una de estas mujeres con este reconocimiento que lleva el nombre de otra mujer que nos inspiró a todos los jujeños, que tuvo mucha relación con el Municipio, directora de Espacios Verdes, fue la que diseñó espacios tan increíbles como la Avenida Fascio en el ámbito de nuestra Ciudad y en Lola Mora reconocer a cada una de estas quince mujeres y a cada mujer jujeña que trabaja día a día por construir una sociedad más igualitaria y una ciudad mejor”.

Por su parte, Victoria Marín resaltó: “Tengo sentimientos muy encontrados, estoy muy emocionada, creo que es un mimo, un momento que puedo compartir con mis amigas, mi mamá, mi abuela, con mi familia. Vengo luchando desde hace mucho tiempo en mi pasión que es el fútbol y me motiva que hay otras mujeres que lo quieren hacer. El camino está super abierto, somos capaces de hacerlo y tenemos la posibilidad en la provincia de llevar a cabo esta profesión que es tan linda y que no tengan miedo porque se puede”.

Mientras que Ana Boero manifestó: “La verdad que estoy muy contenta, muy feliz de estar acá, las sensaciones son muchas, hemos escuchado el testimonio de quince mujeres que hacen muchas cosas por nuestra ciudad, que seamos reconocidas es un halago. El mensaje para todas las mujeres es que se animen, que vamos con todo, yo me anime hace tres años y pude vivir de esto y veo a muchas chicas que lo hacen, se están animando así que vamos por ese camino”.

A su turno, Laura Amicone remarcó el agradecimiento hacia el Concejo Deliberante por esta distinción y aseguró que “es un honor recibir estos presentes y además estar rodeadas de estas compañeras mujeres es un placer y muy gratificante el premio jujeño. Se lo dedico a mi familia que es la que impulsa todo lo que hago, mis hijos, mi marido, mis padres, son ellos los que están siempre detrás para que uno pueda tener el tiempo para hacer y poner en marcha los proyectos”.

Por último, Angélica Guzmán enfatizó: «Quiero que todo el mundo sepa que los pacientes no solo son pacientes, son niños que tienen una vida, que van a la escuela, más allá de la patología. La idea es llevarle no sólo atención médica sino contención a la familia y alegría porque bastante les toca en el día a día. La patología Meningocele es algo con lo que nacen y mueren con eso; entonces hay que seguirlo, nosotros los vemos hasta los 14 años con un equipo multidisciplinario y la idea es que alguien se solidarice y formemos un grupo como el nuestro, pero para adultos, para que ellos no se queden -por decirlo de alguna manera – huérfanos”.

Las 15 mujeres galardonadas fueron las siguientes:

– Stella Juste (Dra. en Relaciones Internacionales)

– Epifanía Villegas (Jubilada)

– María Victoria Marín (Periodista Deportivo)

– María Luz Cosentini, (Médica)

– Laura Amicone (Lic. en Psicología)

– Edith Lorena Cruz, (Periodista)

– Soledad y Agustina Alcoba (Emprendedoras)

– Luciana Pizarro (Ing. Química)

– María Natividad González (Dra. en Ciencias Antropológicas)

– Evelina María de Lourdes Graffigna Barboza (Médica)

– María Del Valle Morales (Prof. de Historia)

– Anita Boero (DJ)

– Débora Caro (Lic. en Psicomotricidad)

– Magdalena Sánchez de Bustamante (Lic. en Antropología)

– Angélica Guzmán (Médica Pediatra).