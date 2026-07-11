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DPV. «Jujuy Construye», en los valles: vienen obras de puentes en las RP 10 y 43, y más seguridad en la 26

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Jujuy Construye sigue con obras de mejoras de rutas provinciales

Las obras ampliarán las de «Jujuy Construye» con fondos de Vialidad Provincial. Mejorarán condiciones para el uso ciudadano, de la producción y el turismo.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), desde el Ministerio de Infraestructura (MISPTyV), conoció recientemente las ofertas para dos obras clave de puentes en las Rutas Provinciales (RP) 43 y 10, como también la de construcción de guardaganado, para sumar seguridad a un tramo en la RP 26, continuando la política de mejora de rutas de «Jujuy Construye».

El acto estuvo encabezado por el ministro Carlos Stanic, titular del MISPTyV, y por el presidente del Directorio de la DPV, Hugo Ponce, y tuvo la presencia requerida de representantes de Escribanía de Gobierno y Fiscalía de Estado, como también de las empresas oferentes.

El ministro Stanic puso en valor que en Jujuy “seguimos apostando a la mejora de las rutas provinciales”; “esta vez, llevamos a cabo tres licitaciones, para tres rutas distintas, porque como bien dijo el señor Gobernador, vamos a garantizar rutas para la ciudadanía, la producción y el desarrollo”. “El año pasado con el plan provincial «Jujuy Construye» hicimos 115 kilómetros de pavimentos nuevos, y este año estamos centrándonos en obras de mejora y optimización de infraestructura específica, como puentes y rutas de ripio incluidas, aunque clave para la conectividad de los habitantes y de sus producciones y trabajos”, señaló.

Ponce, a su vez, detalló que las tres obras licitadas “son tres obras muy, muy importantes, y, además, hay que recalcar que son con fondos de la DPV”; “son dos puentes: en la RP 43, en Pozo Cavado, un puente que hace años demanda la ciudadanía y tiene fallas; y el otro es un puente en la RP 10, en el sector de Severino, que es crucial porque esa ruta une la RN 9, a una distancia casi media entre Los Ávalos y El Ceibal con el Parque Industrial de Perico; ambas obras, una vez iniciadas y con condiciones climáticas favorables, tendrán 4 meses de plazo de ejecución”.

También, destacó la construcción del guardaganado en la RP 26, que une El Ceibal con San Antonio, señalando que, a diferencia de las otras dos obras de gran envergadura, estas tendrán un plazo de 2 meses.

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