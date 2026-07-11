DPV. «Jujuy Construye», en los valles: vienen obras de puentes en las RP 10 y 43, y más seguridad en la 26

Las obras ampliarán las de «Jujuy Construye» con fondos de Vialidad Provincial. Mejorarán condiciones para el uso ciudadano, de la producción y el turismo.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), desde el Ministerio de Infraestructura (MISPTyV), conoció recientemente las ofertas para dos obras clave de puentes en las Rutas Provinciales (RP) 43 y 10, como también la de construcción de guardaganado, para sumar seguridad a un tramo en la RP 26, continuando la política de mejora de rutas de «Jujuy Construye».

El acto estuvo encabezado por el ministro Carlos Stanic, titular del MISPTyV, y por el presidente del Directorio de la DPV, Hugo Ponce, y tuvo la presencia requerida de representantes de Escribanía de Gobierno y Fiscalía de Estado, como también de las empresas oferentes.

El ministro Stanic puso en valor que en Jujuy “seguimos apostando a la mejora de las rutas provinciales”; “esta vez, llevamos a cabo tres licitaciones, para tres rutas distintas, porque como bien dijo el señor Gobernador, vamos a garantizar rutas para la ciudadanía, la producción y el desarrollo”. “El año pasado con el plan provincial «Jujuy Construye» hicimos 115 kilómetros de pavimentos nuevos, y este año estamos centrándonos en obras de mejora y optimización de infraestructura específica, como puentes y rutas de ripio incluidas, aunque clave para la conectividad de los habitantes y de sus producciones y trabajos”, señaló.

Ponce, a su vez, detalló que las tres obras licitadas “son tres obras muy, muy importantes, y, además, hay que recalcar que son con fondos de la DPV”; “son dos puentes: en la RP 43, en Pozo Cavado, un puente que hace años demanda la ciudadanía y tiene fallas; y el otro es un puente en la RP 10, en el sector de Severino, que es crucial porque esa ruta une la RN 9, a una distancia casi media entre Los Ávalos y El Ceibal con el Parque Industrial de Perico; ambas obras, una vez iniciadas y con condiciones climáticas favorables, tendrán 4 meses de plazo de ejecución”.

También, destacó la construcción del guardaganado en la RP 26, que une El Ceibal con San Antonio, señalando que, a diferencia de las otras dos obras de gran envergadura, estas tendrán un plazo de 2 meses.