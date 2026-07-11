Deportes. Las escuelas de fútbol infantil de Alto Comedero homenajearon a Jorge «Brocha» Jurado

Más de 400 niñas y niños participaron del encuentro deportivo organizado en el estadio «La Tablada», con el acompañamiento del Gobierno de Jujuy y la presencia del gobernador Carlos Sadir.

Con la participación de más de 400 niñas y niños de distintas escuelas de fútbol de Alto Comedero, se desarrolló en el estadio «La Tablada» el torneo homenaje a Jorge «Brocha» Jurado, una jornada deportiva y familiar que contó con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y la presencia del gobernador Carlos Sadir.

Antes del inicio de la competencia se realizó un reconocimiento a Jorge Jurado, exjugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y referente del fútbol infantil, destacando su compromiso con la formación y la contención de niñas, niños y jóvenes a través de su escuela deportiva.

En ese marco, Sadir expresó: «Los homenajes se hacen en vida. Quiero felicitar a todos los profesores que tuvieron la iniciativa de organizar este torneo para reconocer a Jorge Jurado, quien junto a su familia hoy pudo compartir este merecido homenaje».

Asimismo, el mandatario destacó que el encuentro se haya desarrollado en el estadio «La Tablada», al señalar que «es un escenario emblemático para todos los jujeños, donde brillaron grandes figuras del fútbol de nuestra provincia».

Al referirse a la convocatoria, valoró la importante participación de las familias: «Vivimos una jornada multitudinaria. Aprovechando el feriado, más de 400 niños y niñas de distintas escuelitas de Alto Comedero participaron en diferentes categorías, acompañados por sus madres, padres, abuelos, tíos y hermanos. Fue una verdadera fiesta del deporte y de la familia».

Finalmente, el gobernador reafirmó el compromiso del Gobierno de Jujuy con el desarrollo del deporte en todo el territorio. «Seguimos impulsando políticas públicas que promueven la práctica deportiva en todas las disciplinas y para todas las edades. El deporte educa, disciplina, une y constituye una herramienta fundamental de inclusión y contención social», concluyó.

Del torneo participaron las escuelas de fútbol infantil La 14 (14 Hectáreas); La 18 (18 Hectáreas); Titanes, Atlético B3; Brochitas Junior; Olimpia; Fundación El Milagro y Llamitas, representando a distintos sectores de Alto Comedero.

Acompañaron al gobernador el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Deportes, Normando Álvarez García, y el secretario de Deportes, Luis Calvetti.