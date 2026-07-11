Secretaría de Energía. Prontas obras para energía segura y alumbrado público led en La Urbana, San Pedro

La Secretaría de Energía conoció ofertas para obras de redes, subestaciones y alumbrado público, por el servicio domiciliario y el espacio público más seguros.

La Secretaría de Energía, desde el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), realizó recientemente la apertura de sobres de ofertas para las obras de redes de baja tensión y subestaciones transformadoras para la normalización del servicio eléctrico en el asentamiento La Urbana, en San Pedro de Jujuy, y, también, de alumbrado público para el sector.

El proyecto de obras tiene como objetivo ampliar y mejorar el acceso seguro y domiciliario al servicio eléctrico para las familias del sector, como también dotar el espacio público de mayores condiciones de seguridad.

La apertura de sobres de ofertas para las obras en La Urbana se dio en espacios del MISPTyV, con participación de autoridades y equipos técnicos de la Secretaría de Energía, junto a representantes de Escribanía de Gobierno, de Fiscalía de Estado y de las empresas oferentes.

Las obras previstas son la construcción de una nueva red de distribución de baja tensión alimentada desde cinco subestaciones transformadoras aéreas; además, se incorporará un sistema de alumbrado público para el asentamiento.

Lo anterior implica la ejecución de aproximadamente 2.100 metros de red troncal de baja tensión y 1.800 metros de redes secundarias, la instalación de 40 columnas de hormigón armado y 110 postes, así como la colocación de 102 cajas de derivación para conexiones domiciliarias.

Para la instalación de la red de alumbrado público se prevé la instalación de 133 luminarias LED de 50 watts distribuidas sobre nuevas y existentes estructuras, además de un gabinete de comando destinado a la protección y operación del sistema.

Mario Pizarro, secretario de Energía, valoró la inversión provincial en el barrio sampedreño, destacando que “los procesos de normalización y regularización para superar usos que no propician las mejores condiciones son siempre satisfactorios: estamos consolidando el acceso a los servicios para esa ciudadanía y, con eso, consolidando también condiciones para la calidad de vida y derechos”. “Damos cotidianamente pasos en este sentido, como política provincial, y continuamos en el camino de garantizar energía segura para todos los jujeños”, cerró.