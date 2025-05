Agustina Apaza volvió a ganar el Abierto Argentino de Mountain Bike

Este domingo se vivió en Jujuy una nueva fecha del Abierto Argentino de Mountain Bike, dejando como saldo una variada y federal clasificación de competidores de todo el país, destacando la participación de la jujeña Agustina Apaza, quien volvió a retener el título.

“No fue una carrera más, este marco es único; fue un circuito duro este año porque al ser de tipo urbano no te da descanso, no tiene tramos dónde recuperar, así que vas al 100% todo el tiempo que es lo que quería el Club Jujeño y fue un gran show para la gente, y para los corredores que lo sufrimos pero vinimos a esto que es lo que nos gusta”, expresó la campeona jujeña al referirse al circuito y agregó, “siempre es diferente porque tengo un año más, y sentir ese dolor en las piernas que me exige al máximo hace que uno busque mejorar el nivel; acá en casa era la rival a vencer y quería demostrar que podía dejar el título acá también”.

En referencia al hecho de que Jujuy es ahora parte del circuito nacional del Abierto Argentino de Mountain Bike, la ciclista destacó, “estuvo lo mejor del país, así que creo que todos nos exigimos al máximo, tanto mujeres, chicos y grandes; nos exigimos al máximo para dejar a Jujuy en lo más alto para poder seguir teniendo fechas de este nivel y también fechas de nivel internacional”.

Por otro lado expresó agradecimiento por el apoyo que siente cuando compite en Jujuy, donde hace más de una década permanece imbatible, “no tiene comparación ganar en casa a ganar en otro lugar, el cariño de la gente es único y estoy agradecida por todo el apoyo”, y aseguró que seguirá en las competencias, “fue una fiesta completa, acompañaron el clima y el público, y nosotros vinimos a demostrar lo que hacemos cada día, lo que nos gusta hacer y lo que llevamos a otras partes del mundo llevando la bandera de Jujuy a lo más alto; vamos a seguir adelante y esperando que siga creciendo el Mountain Bike en Jujuy”.