Quebrada. Nueva jornada de jujeños en el Tren Solar

Más de 500 integrantes de diversas organizaciones sociales, educativas y deportivas de Jujuy vivieron una valiosa experiencia tecnológica y paisajística.

En el marco de los programas de articulación institucional que lleva adelante el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Gestión de la Gobernación, se desarrolló una intensa agenda de viajes a bordo del Tren Solar de la Quebrada.

La iniciativa, respaldada por las políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Tren Solar y dispuesta por el gobernador Carlos Sadir, permitió que más de 500 integrantes de diversas organizaciones sociales, educativas y deportivas de la provincia vivieran una valiosa experiencia tecnológica y paisajística.

En la oportunidad participaron: el Club Talleres de Perico; la Escuela Nº 314 «Ricardo Santiago Ibazeta» de Las Pampitas; la Asociación Gaucha Jujeña; la Asociación de Voley Palpalá; el Consejo Administrador del Fondo Fiduciario del IPPS – Casa del Jubilado; el CERI (Centro de Rehabilitación Integral); Ecos de Luz; el Club Unión Los Alisos de San Antonio; el ballet El Jujeño de San Salvador de Jujuy; la Fundación Hablemos de Autismo y el Club de Abuelos Don Pablo Tramontini.

A través de estas acciones coordinadas, el Estado provincial reafirma su compromiso de democratizar el acceso al turismo local, fortaleciendo el sentido de pertenencia y poniendo en valor los hitos de sustentabilidad y vanguardia tecnológica de la provincia.

Las instituciones interesadas en participar de la experiencia Tren Solar pueden enviar al correo de la Secretaría de Gestión de la Gobernación: [email protected] la correspondiente nota de solicitud.