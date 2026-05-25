Institucional. El ISJ se encamina a la excelencia prestacional para sus afiliados

Se desarrolló una jornada institucional con la finalidad de avanzar en la optimización de los procesos asistenciales y administrativos.

En el marco de un plan estratégico para optimizar la atención a sus afiliados, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) llevó a cabo una enriquecedora jornada institucional destinada a sus cuadros operativos y administrativos.

La actividad tuvo como propósito central la optimización de los procesos asistenciales y administrativos, buscando que las mejoras internas se traduzcan de forma directa en una respuesta más eficiente y en servicios de mayor calidad para todos sus afiliados.

La apertura y coordinación de la jornada estuvo a cargo del presidente del ISJ, David Arias, quien estuvo acompañado por vocales, gerentes y jefes de las diversas áreas de la obra social provincial.

En este escenario, Arias instó a los equipos a «asumir un rol activo» en la transformación del organismo, posicionando al afiliado como «eje central de la gestión».

Asimismo, fue categórico al definir el rumbo de la obra social, señalando que el propósito primordial por instrucciones del gobernador, Carlos Sadir, es «priorizar al afiliado en cada decisión administrativa» y, en este sentido, trazó lineamientos clave para la cultura organizacional del ISJ:

– Búsqueda permanente de excelencia prestacional, de manera de simplificar los trámites y reducir los tiempos de espera para garantizar un acceso digno a la salud.

– Instituir un nuevo liderazgo, mediante jefes de área que coordinen equipos motivados, proactivos y orientados a la resolución de problemas.

– Estimular la sensibilidad social, recordando que detrás de cada expediente hay una persona o una familia que atraviesa una situación de vulnerabilidad o enfermedad, lo que exige un trato digno, empático y humano.

«La eficiencia institucional no es solo un objetivo técnico, es un compromiso ético con cada jujeño que confía en nuestra obra social», sostuvo Arias.

A partir de esta hoja de ruta, el Instituto de Seguros de Jujuy avanza hacia la consolidación de una estructura interna más ágil, moderna y, sobre todo, humanizada, respondiendo con eficiencia a las demandas de sus afiliados.