Turismo y Cultura . Fin de semana largo en Jujuy: 64% de ocupación y más de $3.200 millones de impacto económico

El fin de semana largo del 25 de mayo dejó 14.808 turistas en Jujuy, una estadía promedio de 1,78 días y una ocupación del 64,07%.

El turismo durante el fin de semana largo del 25 de mayo movilizó a 14.808 personas por toda la provincia de Jujuy, según el balance oficial. La ocupación promedio alcanzó el 64,07%, con un impacto económico superior a los 3.297 millones de pesos y un gasto diario por turista de 124.945 pesos.

La provincia registró picos de ocupación en la región Quebrada, que alcanzó el 71,8%, y en los Valles, con un 60,6%. La Puna obtuvo un 44,9% y las Yungas un 50,8%.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, subrayó el impacto concreto que estos números tienen en la economía real. «El turismo en cada fecha clave deja una marca indiscutible en la vitalidad del sector», afirmó Posadas.

Destacó que los más de 3.297 millones de pesos generados se distribuyen en una amplia cadena de valor, como alojamiento, gastronomía, transporte y comercio local, movilizando las cuatro regiones de la provincia, desde los Valles y la Quebrada hasta la Puna y las Yungas.

«Estos resultados confirman el interés de miles de argentinos por nuestras experiencias auténticas, y seguimos trabajando para que cada visitante encuentre una oferta de calidad en toda la provincia», completó Posadas.

Para el ministro, los números positivos del fin de semana son el reflejo de una estrategia de fondo y de un trabajo planificado. «Detrás de cada visita hay un trabajo sostenido entre el sector público y el privado, con foco en la promoción, la diversificación de destinos y el fortalecimiento de la infraestructura», remarcó Posadas. En esa línea, añadió que «Jujuy se consolida como uno de los destinos estratégicos del norte argentino», señalando que la provincia apunta a alejarse del turismo extractivo para apostar a un modelo más planificado, centrado en la calidad, la competitividad y la sostenibilidad.

Turismo: balance positivo con 64% de ocupación y más de 3.200 millones de pesos

El impacto económico total generado por el turismo en estos cuatro días ascendió a 3.297.150.247 pesos. El gasto diario por persona fue de 124.945 pesos, mientras que la estadía promedio se ubicó en 1,78 días.

En total, se contabilizaron 26.367 pernoctes, de los cuales 15.820 correspondieron a alojamientos empadronados y 10.547 a no empadronados. La cantidad de turistas que utilizaron servicios empadronados fue de 8.889, mientras que 5.918 lo hicieron en establecimientos no empadronados, sumando 14.808 turistas en total.

Durante el fin de semana largo estuvieron disponibles 435 alojamientos, que ofrecieron 12.347 plazas en toda la provincia. Estos números reflejan la capacidad de Jujuy para recibir visitantes y consolidar su perfil como destino turístico.

El balance del turismo para esta fecha patria muestra una vez más el potencial de las cuatro regiones jujeñas, con la Quebrada y los Valles como motores principales de la actividad.