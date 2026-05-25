25 de Mayo. Jujuy celebró la Vigilia Patria con gran convocatoria en Plaza Belgrano y el Cabildo

Con música, danza, actividades culturales y la histórica Marcha Belgraniana, la provincia vivió una emotiva celebración popular en vísperas del 25 de Mayo.

Con una importante participación de familias jujeñas, turistas, instituciones gauchas y artistas locales, Jujuy vivió una nueva Vigilia Patria en vísperas del 25 de Mayo, en una jornada cargada de música, historia, danza y profundo sentido patriótico.

Las actividades se desarrollaron en Plaza Belgrano, el Cabildo Histórico y espacios aledaños, con una amplia agenda cultural organizada por el Gobierno de Jujuy que incluyó espectáculos artísticos, presentaciones de ballets, el tradicional chocolate patrio, el cambio de guardia, la Marcha Belgraniana y propuestas musicales para toda la comunidad.

En este marco, el secretario de Cultura de la provincia, José Rodríguez Bárcena, destacó el valor histórico y simbólico de la celebración para la identidad jujeña.

“Esta celebración del 25 de Mayo en Jujuy es un concepto muy importante que podamos transmitir desde Jujuy a todo el país”, expresó, al tiempo que recordó los acontecimientos históricos vinculados a la provincia. “Al 25 de Mayo de 1810 se suman los dos 25 de Mayo bien jujeños: el de 1812, con la bendición y jura de la bandera impulsada por el general Belgrano, y el de 1813, cuando Belgrano entrega la Bandera Nacional de la Libertad Civil al pueblo de Jujuy en reconocimiento al sacrificio y acompañamiento del pueblo jujeño durante el Éxodo y las batallas por la independencia”, señaló.

Asimismo, remarcó que “Jujuy es donde nació la patria y Jujuy es abanderada de la patria”, reivindicando el rol histórico de la provincia en la construcción de la independencia argentina.

Rodríguez Bárcena también destacó la amplia participación artística y cultural que formó parte de la vigilia. “Se comenzó con el cambio de guardia en la explanada de Casa de Gobierno, luego con la presentación de ballets locales y de otras provincias, además de artistas jujeños en el escenario y la tradicional Marcha Belgraniana organizada por el Instituto Belgraniano junto a instituciones gauchas”, indicó.

Por su parte, la directora del Cabildo, Nadia Serrano, valoró la gran participación del público durante las actividades desarrolladas en el edificio histórico.

“Estamos muy contentos con lo que está sucediendo. Hoy contamos con la orquesta de Maimará, de Tumbaya y de Volcán, con más de 60 niños en escena y un público maravilloso que nos acompaña”, expresó.

Serrano resaltó además la apropiación del espacio por parte de la comunidad y visitantes. “El Cabildo se convirtió en un espacio de todos, no solo de los jujeños sino también de los turistas que nos acompañan esta noche viviendo esta vigilia de la patria con mucha emoción”, afirmó.

Finalmente, subrayó la relevancia histórica del Cabildo jujeño en el proceso independentista. “Este Cabildo pasó por muchísimos 25 de Mayo y es muy importante para la independencia argentina. Hoy revivimos esa historia y hacemos esta gran celebración”, concluyó.

La celebración pudo seguirse en vivo a través de la transmisión oficial del Gobierno de Jujuy por YouTube, permitiendo que miles de personas acompañaran desde distintos puntos de la provincia y el país esta nueva conmemoración patriótica.