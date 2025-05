El Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal el 30º Aniversario de CUCAIJUY

En la última sesión ordinaria, ediles sancionaron la Minuta de Declaración Nº 44/2025, reconociendo los 30 años de trayectoria que viene cumpliendo el Centro Único Coordinador de Ablación e implante de Jujuy (CUCAIJUY). El dispositivo fue entregado durante un encuentro realizado en la sala de reuniones del edificio parlamentario.

La reunión fue presidida por el concejal Leandro Giubergia, quien valoró la tarea que cumple esta importante institución en beneficio de la sociedad. Giubergia estuvo acompañado por los concejales: María Galán (impulsora de la iniciativa), Blanca Ontiveros, Melisa Silva y Liliana Giménez.

En representación del CUCAIJUY estuvo presente el Dr. Luis Ramón Luna en su carácter de coordinador, el mismo estuvo acompañado por los administrativos Fabiana Cruz, encargada de medicación inmunosupresora, Lucia Mamani; del área de gestión de pacientes y Jorge Luis Cargo, encargado del área promoción y difusión.

Acerca del reconocimiento a CUCAIJUY, la concejala María Galán, declaró: “Al cumplirse sus 30 años de trabajo, de concientización de lo que es un trasplante de órgano, desde el Concejo Deliberante nos parecía importante declarar de Interés Municipal a la gran tarea que desde el CUCAIJUY hacen. Y seguir concientizando, viendo lo importante que es la donación de órganos para salvar vidas”.

Asimismo, la edil agregó que “el Dr. Luna nos explicó que es un proceso, desde la cantidad de pacientes que hay a la espera de un trasplante hasta que llega un donante, por eso es que debemos tomar conciencia que donar órganos es salvar vidas”.

A su turno el Dr. Luis Ramón Luna resaltó: “Muy satisfecho, un agradecimiento de parte de los pacientes que están en lista de espera, tenemos el honor de estar acá, la verdad es muy gratificante este reconocimiento al equipo de INCUCAI Jujuy y de todo el equipo que conforma la actividad de procuración y trasplante en la provincia de Jujuy, muchísimas gracias muy emocionado”.

Asimismo, se refirió al reconocimiento recibido, y destacó “es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo en conjunto en toda la provincia, INCUCAI Jujuy no es una institución aislada, forma parte de todo el sistema de salud, y sin un sistema de salud que no esté organizado y responda a la demanda de la gente, esta fórmula nunca funcionaría. Es decir, es todo un conjunto donde este reconocimiento no es solo para la institución, sino para la sociedad en general, porque sin la respuesta de la sociedad, un potencial donante, sin la sensibilidad de ayudar al prójimo, esto no se podría hacer nunca”.

CUCAIJUY viene funcionando desde el año 1995 en nuestra provincia y el pasado 21 de abril cumplió sus 30 años de vida, esta institución es responsable de las acciones en torno a la donación de órganos, del cumplimiento de los protocolos y estándares de excelencia, el desarrollo de cada operativo de ablación, la articulación entre los ámbitos público y privado, la capacitación permanente , las acciones de sensibilización en la comunidad y desde fines del 2024 de cada una de las instancias para la posibilidad de trasplantes renales en el sistema público de salud.