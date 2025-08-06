Políticas públicas. Perico: taller de prevención de la violencia de género se realizó junto a efectivos policiales

En el marco de las acciones de formación y sensibilización que lleva adelante el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, el equipo del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de ciudad Perico, desarrolló un taller en prevención de la violencia de género.

El encuentro permitió reflexionar sobre el impacto de la violencia de género en la vida personal y profesional de cada persona.

La jornada destinada a efectivos policiales fue articulada de manera conjunta con el área de Bienestar Policial, lo que permitió generar un espacio para el diálogo, el análisis crítico de prácticas cotidianas y la incorporación de herramientas para la detección temprana y el abordaje adecuado de situaciones de violencia por motivos de género.

Durante el taller, se trabajó desde una perspectiva integral, reconociendo el rol estratégico de la Policía no solo en la respuesta inmediata ante hechos de violencia por motivos de género sino también como agente preventivo en los territorios. Asimismo, se facilitó información sobre los tipos y modalidades de violencia y cómo actuar correctamente ante situaciones de vulnerabilidad de mujeres o personas de la diversidad.

En Jujuy existen 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia integrados por profesionales de la psicología, el trabajo social y la abogacía quienes asisten y realizan el acompañamiento integral ante casos de violencia por motivos de género. El dispositivo en Perico está ubicado en calle Mariano Moreno esquina Lavalle del barrio Centro.

En la oportunidad también se reiteró la disponibilidad de la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363 que funciona las 24 horas todos los días del año.

Estas instancias forman parte de un compromiso sostenido por fortalecer las capacidades institucionales para dar respuestas inmediatas frente a la violencia por motivos de género.

Participó del taller Leonardo Fernández, Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género del Consejo Provincial de Mujeres.