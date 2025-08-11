Ética Pública: agenda de la OA Jujuy con el Municipio Capitalino

En el marco del convenio suscripto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la Fiscal Anticorrupción de la provincia, Dra. Josefa Herrera, y el Fiscal Adjunto, Dr. Javier De Bedia Quintana, abordaron con representantes de la Procuración Municipal diversas propuestas vinculadas a la Ética Pública como herramienta institucional.

Los Fiscales de la OA Jujuy recibieron a la Dra. María Paula Alcoba, Procuradora Municipal, acompañada por el Procurador Municipal Adjunto: Dr. Miguel Mallagray; y el Jefe de Departamento de Sumarios de la comuna, Dr. Eduardo Caballero.

En la oportunidad, los Fiscales ofrecieron ante los referentes del municipio capitalino múltiples iniciativas para ser desarrolladas en meses venideros, como capacitaciones para agentes de diversas áreas sobre la importancia del Régimen de Ética Pública y el nuevo marco legal de la OA Jujuy; la facilitación de canales para el intercambio de información; y la articulación conjunta respecto a la vigencia del Registro de Sanciones Administrativas y Judiciales de la Oficina Anticorrupción, entre otros ejes.

De este modo, la OA ofreció plena colaboración para promover buenas prácticas en la administración municipal, respaldando toda acción de lucha contra la corrupción.