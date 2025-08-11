Muestra «Elogios» en Casa Silvetti

Se inauguró oficialmente la muestra pictórica “Elogios”, del artista jujeño Juan Carlos Entrocassi, en Casa Silvetti (Canónigo Gorriti 295), que estará disponible hasta el 8 de setiembre.

Con una estética singular y una mirada profundamente introspectiva, Entrocassi despliega en esta propuesta una serie de obras que invitan a detenerse, observar y dejarse interpelar. La muestra forma parte del calendario de actividades culturales impulsadas por el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, y propone un recorrido por los múltiples lenguajes que habitan su pintura: lo onírico, lo existencial y lo simbólico.

Esta será una oportunidad para encontrarse con el artista, conocer el proceso creativo detrás de sus obras y dialogar sobre el arte como vehículo de sentido. “Elogios” es, en palabras de sus organizadores, una celebración de la sensibilidad y la potencia evocadora de la imagen.

La exposición estará abierta al público todos los días, con acceso libre y gratuito. Una invitación a acercarse al arte local y sumergirse en el mundo expresivo de uno de los creadores visuales más destacados de la escena jujeña.