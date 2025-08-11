Noticias de Jujuy

Muestra Elogios en Casa Silvetti

Se inauguró oficialmente la muestra pictórica “Elogios”, del artista jujeño Juan Carlos Entrocassi, en Casa Silvetti (Canónigo Gorriti 295), que estará disponible hasta el 8 de setiembre.

Con una estética singular y una mirada profundamente introspectiva, Entrocassi despliega en esta propuesta una serie de obras que invitan a detenerse, observar y dejarse interpelar. La muestra forma parte del calendario de actividades culturales impulsadas por el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, y propone un recorrido por los múltiples lenguajes que habitan su pintura: lo onírico, lo existencial y lo simbólico.

Esta será una oportunidad para encontrarse con el artista, conocer el proceso creativo detrás de sus obras y dialogar sobre el arte como vehículo de sentido. “Elogios” es, en palabras de sus organizadores, una celebración de la sensibilidad y la potencia evocadora de la imagen.

La exposición estará abierta al público todos los días, con acceso libre y gratuito. Una invitación a acercarse al arte local y sumergirse en el mundo expresivo de uno de los creadores visuales más destacados de la escena jujeña.

