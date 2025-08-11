Nueva mesa de diálogo junto a gremios de la educación

En una nueva instancia por recomposición salarial, el Gobierno de la provincia realizó una propuesta superadora respecto a la presentación inicial realizada anteriormente a AMET, ASDEA, CEDEMS y UDA, la misma contempla aumentos en ítems específicos y mejora en condiciones laborales.

Dicha propuesta fue presentada a los sindicatos durante la reunión a la espera de su evaluación, considerando en este sentido la proximidad de la fecha de liquidación de los haberes del mes de agosto.

En este marco, los ministros de Hacienda, Educación y Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo; Federico Cardozo, Miriam Serrano y Normando Álvarez García, respectivamente, destacaron la “voluntad de diálogo y acercamiento entre todas las partes”.

El titular de Hacienda, hizo especial énfasis en “el gran esfuerzo que se está realizando para llegar a esta nueva propuesta superadora”, ya que “nuestro mayor interés es que vuelvan las clases a las aulas, y por eso estamos realizando todos los esfuerzos necesarios para destrabar esta situación”, subrayó Cardozo.

“Se han abordado ítems propuestos por los sindicatos que nuclean a los docentes”, recordando que, dichos conceptos se “afrontan íntegramente con recursos propios”, como el caso del Fondo de Incentivo Docente (FONID), abono docente, y mejoras en infraestructura educativa, entre otros, remarcó.