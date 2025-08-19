Noticias de Jujuy

Estudiantes de Abra Pampa y El Remate Chico visitaron la Casa de todos los Jujeños

La Legislatura recibió la visita de estudiantes de distintos puntos de la provincia, quienes recorrieron espacios históricos y conocieron de cerca el funcionamiento de la institución.

Por un lado, 45 alumnos de segundo y tercer año  de la Escuela Normal Sargento Juan Bautista Cabral y de la Escuela  Agrotécnica Provincial N. 8 de Abra Pampa participaron de una jornada en el Recinto de Sesiones. Allí fueron recibidos por los legisladores Malena Amerise, Natalia Guevara, Iván  Poncio, Federico Manente, Juan Ortega y Adriano Morone, quienes explicaron de manera didáctica el proceso de formación de leyes, la conformación del Estado y la dinámica parlamentaria.
  La docente responsable, Magdalena Vilte, destacó: Hay un interés de los chicos en poder  conocer nuestra historia. Muchas veces vienen a San Salvador, pero no conocen  el valor histórico que tienen cada uno de estos lugares, lo importantes que son  para todos los jujeños. Estaban ansiosos por llegar y tuvimos un gran  recibimiento. Quiero instar a todas las instituciones del interior a que  traigan a sus estudiantes a conocer estos espacios de tanta importancia.

En paralelo, la legisladora Mariela Ortiz recibió a 15 estudiantes de sexto y  séptimo grado de la Escuela N. 260 de El Remate Chico, Palpalá, quienes visitaron la capital con el objetivo de conocer la cultura y la historia de la provincia.
 La docente a cargo, Leticia Navia, comentó: Es la segunda visita que  hacemos este año. En esta ocasión vinimos al Cabildo, y la diputada Ortiz nos  recibió. Le solicitamos un desayuno para los niños que, como son de escasos  recursos y pertenecen a una escuela rural, no podían costearlo. Gracias por  estas oportunidades, por recibirnos y por darle a los chicos la posibilidad de  conocer y vivenciar esto que muchas veces leen en los libros.

Finalmente, la diputada Amerise expresó: Es una gran visita, y queremos recibir a  todas las escuelas para poder contar cuál es la actividad que desarrollamos los  legisladores y la función que cumple la Cámara, que tiene que ver con la formación  de ciudadanos responsables.

