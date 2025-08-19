Grooming. Impulsan adhesión provincial a la Ley Mica Ortega

Desarrollo Humano propició encuentros con diferentes instituciones en torno a la normativa que busca prevenir el ciberacoso, garantizando derechos y cuidando a niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, concretó una serie de encuentros institucionales para avanzar en la adhesión de la provincia a la Ley Mica Ortega (Ley Nacional N.º 27.590), con la participación de Mónica Cid, madre de Micaela, y su prima Abril Cid.

La primera reunión se llevó a cabo en el Rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy, donde autoridades académicas manifestaron su apoyo para difundir y capacitar en torno a la normativa que busca prevenir el grooming. Posteriormente, en la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, jueces y funcionarios destacaron el trabajo que vienen realizando en capacitaciones y charlas, comprometiéndose a seguir profundizando la agenda en conjunto. Finalmente, la Secretaría de Derechos Humanos, recibió a la comitiva y ratificó el acompañamiento provincial, con el compromiso de articular acciones para la implementación de la Ley.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Sergio Vidaurre, acompañado por el director Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Mario Vacaflor, y la coordinadora de Promoción de Derechos, Yesica Quispe, expresó que estas instancias de diálogo “permiten sumar voluntades y construir una red provincial de protección frente al ciberacoso, garantizando derechos y cuidando a niños, niñas y adolescentes”.

En el Rectorado de la UNJu participaron el rector Mario Bonillo; la vicerrectora Liliana Bergesio; los decanos Javier Martínez (Económicas) y Alejandro Vargas (Ingeniería); la vicedecana de Agrarias, Raquel Romero; el secretario general Fernando Torrejón; y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Emmanuel Caballero. También estuvo presente el presidente de la Fundación CIDEJ, Lorenzo Aparicio.

En la Corte Suprema de Justicia de Jujuy asistieron los jueces del Alto Tribunal, Sergio Jenefes, vicepresidente a cargo de la Presidencia, Federico Otaola, Laura Lamas González, Mariano Miranda y María Eugenia Nieva, quienes compartieron la necesidad de continuar trabajando en capacitaciones. Finalmente, Marcela Infante, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, subrayó el valor de convertir esta Ley nacional en política pública provincial.