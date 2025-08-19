Infraestructura Educativa. Avanzan obras en escuelas de Uquía y Huacalera

La ministra Serrano recorrió las instituciones junto a la comitiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La ministra de Educación de Jujuy, Miriam Serrano, encabezó este martes el recorrido de la comitiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por obras que se realizan en instituciones de Uquía y Huacalera en una nueva jornada de supervisión de proyectos de infraestructura educativa que se desarrollan a través del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE),

En Uquía, departamento Humahuaca, visitaron el Colegio Secundario N° 26, la Escuela Primaria N° 27 “Juan Galo Lavalle” y el nivel inicial, donde se ejecutan trabajos de ampliación del comedor y áreas de servicio, la construcción de nuevas aulas y la refuncionalización de espacios, entre otras dependencias.

En Huacalera, Tilcara, se inspeccionó el avance de obras en el Colegio Polimodal N° 6, en la Escuela N° 31 “Coronel Arias” y el JI N° 37. Entre los proyectos se destacan la construcción de nuevas aulas y salas de nivel inicial, la adecuación de cocinas, laboratorios y bibliotecas, y la ejecución de trabajos en sistemas eléctricos, cloacales y sanitarios.

En horas de la tarde, la delegación estuvo en las instalaciones de la Escuela N° 14 “Juan Bautista Alberdi” y el JI N° 41 de San Salvador de Jujuy.

La misión de BCIE estuvo integrada por Magalid Cutina, ejecutiva de Proyecto; Juan Manuel Salvatierra, analista de Supervisión de Operaciones de Crédito; y Henry Cárcamo, especialista socioambiental.

También estuvieron el secretario de Políticas Socioeducativas, Julio Alarcón; el secretario de Infraestructura Educativa, Matías Torcivia; y la secretaria de Crédito Educativo, Eugenia Martínez Alvarado, junto a equipos técnicos provinciales.