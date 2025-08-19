“No soy todo lo que ves y no ves todo lo que soy”

En este marco, el Concejo Deliberante, el Presidente de la institución parlamentaria, Lisandro Aguiar, y la concejala María Galán, participaron de las jornadas y reconocieron a los organizadores mediante la Minuta N°92/2025, declarando de Interés Municipal el “Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down”.

En relación al encuentro, Lisandro Aguiar, manifestó: “La verdad que es un gusto siempre acompañar a Todos Juntos, una asociación señera en lo que es el ámbito de nuestra ciudad, y en este caso junto a otras instituciones como ASDRA, Caminemos Juntos (San Pedro), que han generado este gran encuentro donde familias de toda la República Argentina se han acercado a compartir y debatir temas que tienen que ver justamente con el Síndrome de Down, temas que tienen que ver con la inserción particularmente laboral, y tantos otros que son temas que las familias necesitan abordar y, por supuesto, con especialistas que le permitan conocer de manera más acabada cada una de ellas”.

Respecto a la organización, Aguiar destacó el trabajo realizado y felicitó a quienes lo hicieron posible: “Felicitarlos, felicitar a Facundo Carrillo, a ASDRA, a cada uno de los que hizo posible, y por supuesto, también al Intendente Municipal “Chuli” Jorge, que ha posibilitado instalaciones municipales como en este caso el Parque Gral. Belgrano y este hermoso NIDO General Belgrano de Alto Comedero, para que puedan ser destinados a estas actividades que son básicamente encuentro entre vecinos y ciudadanos argentinos. Así que muchísimas gracias, y felicitaciones por este gran encuentro”.

A su turno, la autora de la iniciativa, concejala María Galán, expresó: “Estamos hoy acompañando a la Asociación Todos Juntos, en el Encuentro Nacional de Familias con Personas con Síndrome de Down. Hoy estamos entregando una Minuta de Declaración a los organizadores y decirles que vamos a seguir acompañándolos desde el Concejo Deliberante. Nosotros estamos orgullosos de que hayan elegido Jujuy como sede de este encuentro nacional”.

Por su parte, la Coordinadora General de la Asociación Todos Juntos, Camila López Naguil se refirió a los objetivos de este encuentro nacional y destacó principalmente el “Encontrarnos”. En ese sentido, comentó: “El objetivo es básicamente compartir experiencias, encontrarse, seguir tejiendo redes, tener la certeza de que no se está solo, y de que las experiencias compartidas justamente van marcando el camino para adelante con el objetivo siempre, como colectivo, de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Justamente uno de los talleres fue sobre Derechos de las Personas con discapacidad en general”.

Además, como parte de la Comisión Organizadora del encuentro, López Naguil resaltó: “Es un encuentro que nos tiene muy felices porque es la primera vez que se realiza en Jujuy. Venimos organizando hace tiempo con la gente de ASDRA que son nuestra referencia en el ámbito de la discapacidad, específicamente dentro de los que es el colectivo de personas con Síndrome de Down. Empezamos el viernes con una convocatoria masiva en el Colegio del Salvador, con dos grandes referentes que pudimos traer de Buenos Aires: Dr. Eduardo Moreno Vivot, que es un médico especialista, y también Raúl Lucero que es fundador de la granja Andar, y referente en lo que es la temática vida independiente. Y en la jornada del sábado nos tocó una jornada compartida hermosa y larga, por suerte, porque parece que nunca alcanza el tiempo para lo que uno tiene para contar y compartir. Tuvimos en simultaneo talleres para papás, hermanos, abuelos, familiares y personas con Síndrome de Down de acuerdo con la edad: niños, adolescentes, jóvenes y adultos”, explicó.

Por último, la Coordinadora de Todos Juntos indicó que el balance realizado es muchísimo más de lo que esperaban: “Cuando nos dijeron que íbamos a ser los anfitriones dijimos bueno vamos viendo qué pasa, y se armó un evento de otra magnitud que nos tiene felices no sólo por la cantidad de gente que llegó de otras provincias y las familias jujeñas que se sumaron, sino también por la colaboración que hemos recibido de la Municipalidad, del Concejo Deliberante, de distintos Organismos del Estado y de empresas privadas”, concluyó López Naguil.