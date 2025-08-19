Noticias de Jujuy

Visita de concejales a las instalaciones de Hierros La Quiaca

Es importante recordar que en el mes de julio ediles recibieron en instalaciones del Concejo Deliberante a representantes de la empresa, a fin de hacer entrega de la Minuta N° 28/2025, mediante la cual se declaró de Interés Municipal su 30º Aniversario.

Acompañaron al titular del parlamento comunal, Lisandro Aguiar, los ediles: Blanca Ontiveros, María Galán, Melisa Silva, Leandro Giubergia y Néstor Barrios.

Al término de la visita, Lisandro Aguiar destacó: “En este proceso permanente que tiene el Concejo Deliberante de articular con el sector privado, y reconocer a comercios y empresas de nuestro medio, hacen un aporte importantísimo a la sociedad, destacar a la Hierros La Quiaca, a Iris y Lucas que dan trabajo a más de 50 personas, que desarrollan actividades en el ámbito de la sociedad, que están comprometidos”. Y continuó: “Recién lo hablábamos, de encarar algún programa de responsabilidad social empresaria, porque nos parece muy importante, y agradecerles ese compromiso con la sociedad, y además en este caso, le hemos dejado una placa conmemorativa a estos 30 años de trabajo, de aporte y crecimiento que tienen en la provincia y principalmente en nuestra ciudad”.

Por su parte, Ruth Iris Spaventa, Gerente de Administración, señaló: “Desde la empresa queremos ayudar a la comunidad que siempre nos ayudó, no crecimos solos, crecimos con el apoyo de todos, y la idea es seguir aportando lo que los jujeños nos dieron a nosotros, a la ciudad, al barrio San Pedrito, donde nacimos y crecimos. Buscar entre todos como podemos mejorar, por ejemplo, los espacios verdes, aportar a los niños, en todo sentido a la ciudad”.

Por su parte, la concejala Blanca Ontiveros, impulsora del dispositivo entregado, recalcó: “Esta iniciativa sirve para reconocer toda la labor de esta gran empresa jujeña que no sólo aporta acá en nuestra ciudad, sino también en la sucursal de San Pedro y le dan trabajo a muchas familias jujeñas”. Luego, destacó que “la empresa quiere articular acciones con el Deliberante y la Municipalidad para trabajar en el medio ambiente, lo que nos parece algo muy importante”.

