Articulación. Se realizó el Encuentro de Educadores Católicos en Jujuy

La jornada se cumplió con el lema “Educadores, peregrinos de la esperanza”.

La ministra de Educación de Jujuy, Miriam Serrano, participó de la ceremonia inaugural del Encuentro de Educadores Católicos, realizado este viernes 22 de agosto en el Colegio del Salvador de la capital provincial.

En la apertura, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, sumó su saludo de modo virtual, con un mensaje de aliento a los docentes, instándolos a ser innovadores sin descuidar la enseñanza básica.

Bajo el lema “Educadores, peregrinos de la esperanza”, el encuentro abordó los principales desafíos actuales de la educación: la integración de la inteligencia artificial en el aula, el bullying y cyberbullying, la convivencia escolar, así como la ansiedad y depresión en los docentes, entre otros temas.

Entre los oradores se destacaron el presidente del Consejo de Educación Católica de Jujuy, Martín Méndez; el Obispo César Daniel Fernández; autoridades del Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) y de la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (FAERA).

Acompañaron a la ministra Serrano, la secretaria de Gestión Educativa, Alicia Zamora, y la directora de Educación Inicial, Carolina Lui Saravia

La jornada reunió a una amplia concurrencia de personal docente y no docente de instituciones de gestión privada y estatal del NOA.